Makenita Resources beauftragt Bohrunternehmen für das erste Bohrprogramm auf dem Silber-Kobalt-Projekt Hector in Ontario

Vancouver, B.C. – 18. Juni 2025 / IRW-Press / Makenita Resources Inc. (CSE: KENY, OTC Pink: KENYF, WKN: A40X6P) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Firma Vital Drilling Services mit Sitz in Sudbury (Ontario) mit der Durchführung seines ersten Bohrprogramms auf dem Silber-Kobalt-Projekt Hector beauftragt hat. Die Mobilisierung zum Projekt ist im Gange, und die Bohrungen werden voraussichtlich noch in diesem Monat beginnen.

Das Konzessionsgebiet Hector befindet sich im historischen Bergbaurevier Larder Lake und umfasst 126 zusammenhängende, nicht patentierte Mineral-Claims mit einer Fläche von 2.243 Hektar. Die erste Phase der Bohrungen wird sich auf vorrangige Ziele konzentrieren, die durch geologische Interpretationen und jüngste Feldarbeiten identifiziert wurden, darunter auch Gebiete, die aufgrund der zur Waldbrandbekämpfung angelegten Brandschneisen neu zugänglich sind.

Das Programm wurde zur Überprüfung neuer Silber- und Kobaltziele konzipiert, die auf einem aktualisierten Strukturmodell basieren, das mittels luftgestützter magnetischer und VLF-EM-Untersuchungen aus den Jahren 2017 bis 2021 erstellt wurde. Diese Untersuchungen über eine Gesamtlänge von 522,9 Profilkilometern bilden die Grundlage der Zielerstellung.

Ein Hauptschwerpunkt liegt auf der Silberanomalie Block 9, die bereits in den frühen 1970er Jahren von Teck exploriert wurde. Historische kurze Diamantkernbohrungen in diesem Gebiet führten zu Analyseergebnissen von 326 Gramm Silber pro Tonne (9,5 Unzen/Tonne) (Assessment File 31M05SE0075).). Die Bohrungen werden auch auf den South Keora-Schacht abzielen, ein historisches hochgradiges Prospektionsgebiet, das über eine Streichlänge von 100 Metern kartiert wurde und in dem Probenahmen aus dem Jahr 1913 Berichten zufolge 12 bis 15 % Kobalt und bis zu 1.000 Unzen Silber pro Tonne ergaben (Mineral Inventory MDI31M05SE00131). Das Management weist darauf hin, dass frühere Ergebnisse oder Entdeckungen in Konzessionsgebieten in der Nähe von Makenita nicht unbedingt auf das Vorhandensein einer Mineralisierung in den Konzessionsgebieten des Unternehmens schließen lassen. (https://www.makenitaresources.com/wp-content/uploads/2025/06/20240918- ...)