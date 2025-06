Fusion mit Silver47 Summa Silver schließt stark überzeichnete Finanzierung ab Exklusiv in Deutschland hatte Goldinvest.de vor Kurzem über die Fusion der Silbergesellschaften Silver47 Exploration (WKN A408EQ / TSXV AGA) und Summa Silver (WKN A2P4EE / TSXV SSVR) berichtet. Aus diesem Zusammenschluss entsteht ein Unternehmen, dass über Ressourcen von insgesamt 246 Mio. Unzen Silberäquivalent (236 Mio. Unzen in der Kategorie geschlussfolgert und 10 Mio. Unzen in der Kategorie angezeigt) ausschließlich in den USA verfügt.