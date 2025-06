Exporte von Eisen und Stahl in die USA gesunken

Molok schrieb 16.06.25, 15:05

So richtig sicher bin ich mir natürlich auch nicht....aber die momentanen geopolitischen Verwerfungen geben Anlass das TK noch gebraucht wird...und somit auch Stahl...Es rumort an allen Ecken in der Welt und hier zwingt man TK laufend zum Ausverkauf, weil man glaubt das sich die Lage dadurch bessert... angefangen von der Aufzugsparte....weiter zum Stahl und auch Marinesystems....die Zeiten ändern sich und sind nicht mehr wie die der letzten Jahre...TK muss aufpassen und lernen das nicht alles richtig ist was Investoren zum Geld 💸💰💸 treibt...ich bin nun kein Wirtschaftsweise, aber TK durchläuft momentan eine massive Veränderung...und hoffe jetzt natürlich auch, das die Ruder rumgerissen werden und das Schiff wieder in seetüchtige Fahrwasser geführt wird .... da sozusagen gewisse Bereiche verschlankt bzw ausgegliedert werden, dürfte damit wieder Fahrt aufgenommen werden ....und der Kurs auch wieder über 10 € geht.....mind..2 starke Anläufe hatten wir ja vor kurzem schon...ich denke das wird schon...🤗