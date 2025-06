Euro erholt sich - Britisches Pfund steigt nach Inflationsdaten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Mittwoch etwas von seinen Vortagesverlusten erholt. Die Gemeinschaftswährung stieg über die Marke von 1,15 US-Dollar, die am Dienstagabend unterschritten worden war. Am Vormittag notierte der Euro bei 1,1517 Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstag auf 1,1568 (Montag: 1,1574) Dollar festgesetzt.

Am Vortag hatte die Entwicklung im Krieg zwischen Israel und dem Iran erneut für Verunsicherung gesorgt und den Euro belastet. Am Mittwoch profitierte die Gemeinschaftswährung hingegen von einer leichten Gegenbewegung, wenngleich die Lage im Nahen Osten angespannt bleibt. Während über einen möglichen Kriegseintritt der USA spekuliert wird, haben Israel und Iran ihre wechselseitigen Angriffe fortgesetzt. Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen betonten, dass der Aufwärtstrend des Euro trotz der Verluste am Vortag intakt sei.