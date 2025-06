Beiersdorf fallen - Bofa streicht Empfehlung

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Beiersdorf haben am Mittwoch nach kritischen Analystenstimmen ihren jüngsten Kursrutsch fortgesetzt. Die Beendigung einer Kaufempfehlung durch die Bank of America paarte sich mit der Streichung von einer Aktien-Ideenliste durch die DZ Bank. Die Aktien verloren im frühen Handel bis zu zweit Prozent an Wert und steuerten so auf ihren sechsten Verlusttag in Folge zu. Erstmals seit Januar 2023 wurden zeitweise wieder weniger als 108 Euro für die Aktien des Konsumgüter- und Klebstoffkonzerns gezahlt.

Analystin Victoria Petrova von der Bank of America erwähnte zwar, dass Beiersdorf überdurchschnittliches Wachstum erziele, monierte aber in ihrer Studie zugleich die überdurchschnittliche Bewertung. Sie kürzte ihre Ergebnisschätzungen etwas auf ein Niveau unter dem Konsens und rechnet mit einer nur mauen Erholung der Profitabilität im Konsumbereich im kommenden Jahr.