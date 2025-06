Direktflüge von Rom, Paris, Barcelona, Frankfurt und Zagreb

SEOUL, Südkorea, 18. Juni 2025 /PRNewswire/ -- T'way Air, Koreas führende Billigfluggesellschaft, hat auf ihrer offiziellen Website die Aktion „ This is KOREA moment " gestartet. Das Angebot gilt bis zum 30. Juni für alle fünf Strecken der Fluggesellschaft zwischen Europa und Incheon (Seoul) – Rom, Paris, Barcelona, Frankfurt und Zagreb – für Reisen bis zum 28. März 2026.

Im Sommer 2025 bietet T'way Air täglich Flüge von Rom nach Incheon und von Frankfurt nach Incheon an. Die Strecke Paris–Incheon wird fünfmal wöchentlich (Montag, Mittwoch, Freitag, Samstag, Sonntag) bedient, Barcelona–Incheon viermal wöchentlich (Montag, Mittwoch, Freitag, Samstag) und Zagreb–Incheon dreimal wöchentlich (Dienstag, Donnerstag, Samstag). Alle Flüge beinhalten zwei kostenlose Mahlzeiten in der Business- und Economy-Klasse. T'way Air bedient seine Europa-Strecken mit Flugzeugen des Typs A330-200 und Boeing 777-300ER.

T'way Air bietet bis zum 30. Juni 2025 zwei zeitlich begrenzte Gutscheine an:

70 € Frühbucher-Gutschein: gültig für Buchungen ab 600 € , Reisezeitraum September – März 2026.

gültig für Buchungen ab 600 € , Reisezeitraum September – März 2026. 30 € Rabatt-Gutschein : gültig für Buchungen ab 500 €, Reisen bis 28. März 2026.

: gültig für Buchungen ab 500 €, Reisen bis 28. März 2026. 30 € Gutschein für einen bevorzugten Sitzplatz: gültig für Sitzplatzreservierungen im Voraus für B777-300ER, gültig bis zum 28. März 2026.

Darüber hinaus erhalten Passagiere, die bei der Buchung den Aktionscode KOREA2506 eingeben, bis zu 10 % Rabatt auf alle Flüge von Europa nach Seoul (die tatsächlichen Ersparnisse variieren je nach Wechselkurs zum Zeitpunkt des Kaufs).

Während Ihres Aufenthalts in Seoul können Sie die Wachablösung im Gyeongbokgung-Palast in traditioneller Hanbok-Tracht erleben, in den Hautpflege-Boutiquen und an den Straßenständen im belebten Myeongdong stöbern und auf einer DMZ-Tour mehr über die Geschichte Koreas erfahren. Entdecken Sie die pulsierende Energie und den Charme Koreas jenseits der Hauptstadt, vom dynamischen Hafen Busan bis zur malerischen Insel Jeju.

Die vollständigen Flugpläne, Gutscheinbedingungen und Buchungsdetails finden Sie unter twayair.com. T'way Air fliegt derzeit 50 Ziele weltweit an und baut sein Netz weiter aus.

Informationen zu T'way Air

T'way Air Co. mit Hauptsitz in Daegu, Südkorea, ist ein führender Low-Cost-Carrier (LCC), der seit 2010 erschwingliche und zuverlässige Flugreisen anbietet. T'way Air bedient Kunden in Ostasien, Südostasien, Zentralasien, Ozeanien und Europa mit einer modernen Flotte aus Boeing 737-800, 737 MAX 8, Airbus A330 und Boeing 777-300ER. T'way Air baut sein globales Streckennetz weiter aus und bietet Passagieren in aller Welt ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Weitere Informationen finden Sie unter www.twayair.com.

