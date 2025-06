Im FMA-Podcast "Reden wir über Geld" heißt es zum Start der...

Wien (APA-ots) - Kurz vor Beginn der Sommerferien dreht sich die dritte Folge des

Podcasts der Finanzmarktaufsicht, "Reden wir über Geld", um das Zahlen - im Urlaub, im Ausland, aber auch im Shop und Online. Zahlungen mit dem Handy, per Klick im Onlineshop oder sekundenschnell per Echtzeitüberweisung sind schnell und bequem - doch mit den neuen Möglichkeiten kommen auch neue Risiken. Die FMA-Expertinnen Fiona Springer und Patricia Floh-Weninger klären auf und erläutern, wie Verbraucher:innen online und unterwegs sicher bleiben.

Themen sind: Wie erkennt man sichere Zahlungsarten im Internet? Warum ist die SEPA-Lastschrift so kundenfreundlich? Weshalb sollte man bei Echtzeitüberweisungen besonders vorsichtig sein? Was ist beim Geldabheben im Ausland zu beachten? Warum kann die sogenannte "dynamische Währungsumrechnung" ganz schön ins Geld gehen? In der Rubrik "Fraud der Folge" geht es im FMA-Podcast immer um konkrete Betrugsmaschen, die der FMA-Verbraucherinformation von Geschädigten gemeldet werden. Diesmal wird vor dem sogenannten Vorschussbetrug gewarnt - eine Masche, bei der unglaubliche Geldbeträge versprochen werden, für deren "Freischaltung" aber zuerst angebliche Gebühren gezahlt werden müssen. Das versprochene Geld kommt dabei natürlich nie an und das bereits überwiesene ist für immer verloren.



Die neue Folge von "Reden wir über Geld" ist auf allen gängigen Podcast-Plattformen und unter

https://redenwiruebergeld.fma.gv.at/podcast abrufbar. Auf Instagram finden Sie die Verbraucherinformationen der FMA unter @ redenwiruebergeld . Verbraucher:innen können sich über die Website der FMA mit ihren Anliegen, Beschwerden oder Betrugsmeldungen an uns wenden.



