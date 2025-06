Bis zu 30 % Preisaufschlag für barrierefreie Wohnungen (FOTO)

Berlin (ots) - Eine aktuelle ImmoScout24-Auswertung zeigt, wie sich Nachfrage,

Angebot und Preise für barrierefreie Wohnungen zur Miete und zum Kauf innerhalb

von zehn Jahren entwickelt haben:



- Nachfrage nach barrierefreiem Wohnraum nimmt stark zu.

- Trotz Wachstum: Nur jede zehnte Mietwohnung ist geeignet für Menschen mit

eingeschränkter Mobilität.

- Auf dem Kaufmarkt ist jede fünfte Eigentumswohnung barrierefrei.

- Barrierefreie Wohnungen zur Miete und zum Kauf sind bis zu 30 Prozent teurer

als ohne dieses Ausstattungsmerkmal.





Barrierefreier Wohnraum ist gefragt: Nicht nur die 1,6 MillionenRollstuhlfahrer:innen in Deutschland sind darauf angewiesen, auch Senior:innenund andere Menschen mit eingeschränkter Mobilität benötigen entsprechendenWohnraum. Die Nachfrage nach barrierefreien Mietwohnungen ist 75 Prozent höherals noch vor zehn Jahren. Eigentumswohnungen, die auch mit dem Rollstuhlzugänglich sind, gewinnen im gleichen Zeitraum 14 Prozent mehr Nachfrage. Wiesich das Angebot entwickelt und welchen Preisaufschlag Menschen miteingeschränkter Mobilität zu erwarten haben, zeigt eine aktuelle Auswertung vonImmoScout24."Menschen, die auf eine barrierefreie Wohnung angewiesen sind, haben es bei derWohnungssuche besonders schwer. Das entsprechende Angebot ist knapp -insbesondere auf dem Mietmarkt. Die wenigen verfügbaren Wohnungen sind deshalbbesonders stark nachgefragt. Zudem sind barrierefreie Wohnungen oftmals teurerals reguläre Wohnungen, da sie vorrangig in Neubauten und sanierten Altbauten zufinden sind" , sagt Daniel Hendel, Geschäftsführer von ImmoScout24.Jonas Deister, Geschäftsführer SOZIALHELDEN e.V., erklärt: " BarrierefreierWohnraum ist für viele eine dringende Notwendigkeit. Dass er auch alsKomfortmerkmal geschätzt wird, ist verständlich - verschärft aber den Druck aufein ohnehin knappes und teures Angebot. Die Leidtragenden sind jene, die keineWahl haben und sich die explodierenden Preise für dringend benötigten Wohnraumoft nicht leisten können. Wir brauchen daher eine soziale, inklusive und damitzukunftsfähige Wohnraumplanung."Kaufmarkt bietet mehr barrierefreie Wohnungen als MietmarktWer in der Mobilität eingeschränkt ist und eine Wohnung sucht, hat zum Kauf einegrößere Auswahl als zur Miete: Knapp jede fünfte Eigentumswohnung (18 Prozent)und nur etwas mehr als jede zehnte Mietwohnung (11 Prozent), die bei ImmoScout24angeboten wird, ist barrierefrei. Vor zehn Jahren lag der Anteil entsprechenderMietwohnungen bei 8 Prozent vom Gesamtmietangebot - ist also leicht gewachsen(+3 Prozentpunkte). Der Anteil barrierefreier Eigentumswohnungen ist im selben