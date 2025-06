+2,8 % zum Vorjahresquartal / Kostensteigerungen führen zu höheren Preisen in vielen Dienstleistungsbereichen

WIESBADEN (ots) - Erzeugerpreise für Dienstleistungen, 1. Quartal 2025



+2,8 % zum Vorjahresquartal



+0,9 % zum Vorquartal



Die Erzeugerpreise für Dienstleistungen in Deutschland lagen im 1. Quartal 2025

um 2,8 % höher als im 1. Quartal 2024. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis)

mitteilt, stiegen die Preise gegenüber dem 4. Quartal 2024 um 0,9 %. In vielen

Dienstleistungsbereichen sind die höheren Preise auf Kostensteigerungen für

Personal, Material und Energie zurückzuführen.



Wirtschaftsabschnitt Verkehr und Lagerei: +3,7 % gegenüber dem Vorjahresquartal





Mit +3,7 % gegenüber dem Vorjahresquartal sind die Preise imWirtschaftsabschnitt Verkehr und Lagerei deutlich gestiegen. DiePreissteigerungen betreffen fast alle Verkehrsdienstleistungen. So haben diegestiegenen Energiekosten aufgrund des Anstiegs der CO2-Abgabe und höhere Löhneunter anderem infolge des Fachkräftemangels zu höheren Preisen imStraßengüterverkehr (+2,4 % gegenüber dem Vorjahresquartal), fürSpeditionsleistungen (+2,9 %), für Lagerung und lagereiverwandteDienstleistungen (+2,8 %) sowie für Post-, Kurier- und Expressdienste (+4,6 %)geführt.Die Preise für Güterbeförderung in der See- und Küstenschifffahrt gingenhingegen mit -1,3 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum leicht zurück. Hauptgrunddafür ist der Preisrückgang auf den Strecken nach Asien. Dies dürfte mit dergesunkenen Nachfrage nach Transportkapazitäten infolge des Rückgangs derchinesischen Importe zusammenhängen.Wirtschaftsabschnitt Information und Kommunikation: +1,5 % gegenüber demVorjahresquartalIm Wirtschaftsabschnitt Information und Kommunikation gab es mit +1,5 % einenmoderaten Preisanstieg gegenüber dem Vorjahresquartal. Die deutlichstenPreisanstiege gegenüber dem Vorjahreszeitraum wurden für IT-Dienstleistungengemessen. So verteuerten sich Software und Softwarelizenzen um 2,8 % gegenüberdem 1. Quartal 2024, IT-Beratung und Support wurden um 2,4 % teurer und imBereich Datenverarbeitungs- und Hostingdienstleistungen stiegen die Preise mit+1,8 % ebenfalls. Die Hauptursache hierfür waren wie schon im Vorjahr diegestiegenen Löhne als Reaktion auf den Fachkräftemangel in der IT-Brancheinsgesamt. Demgegenüber fielen die Preise für drahtlose Telekommunikation um 1,1%. Die Preise für leitungsgebundene Telekommunikation erhöhten sich mit +0,5 %gegenüber dem Vorjahresquartal nur leicht.Wirtschaftsabschnitt Grundstücks- und Wohnungswesen: +2,3 % gegenüber demVorjahresquartalIm Wirtschaftsabschnitt Grundstücks- und Wohnungswesen stiegen die Preise um 2,3