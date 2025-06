Warum diese Mutter gerade in unsicheren Zeiten investiert - und damit erfolgreich ist (FOTO)

Rain am Lech (ots) - Inflation, Zinssorgen, geopolitische Krisen - viele

schrecken aktuell vor Aktieninvestments zurück. Doch eine Mutter aus Deutschland

macht genau das Gegenteil: Seit 25 Jahren investiert sie konsequent - auch in

stürmischen Phasen. Und das mit Erfolg.



"Krisen verunsichern viele, aber genau dann kaufe ich nach. Nicht, weil ich

leichtsinnig bin, sondern weil ich langfristig denke - und weil ich sehe, wie

sich Geduld auszahlt", sagt Daniela Sußmann. Dabei weiß sie: Wer in turbulenten

Marktphasen investiert, kann sogar besonders profitieren. "Wenn die Kurse stark

gefallen sind, bieten sich oft echte Chancen. Wer dann überlegt zugreift, kann

den Vermögensaufbau beschleunigen - wie mit einem Turbo. Gerade, wenn man nicht

mehr ganz jung ist, sind solche Gelegenheiten enorm wertvoll." Dieser Beitrag

verrät, wie sie investiert, welche Fehler sie vermeidet - und warum gerade

Frauen an der Börse oft besonders diszipliniert und strategisch handeln.









Die erfahrene Investorin Daniela Sußman ist überzeugt: Gerade in Krisenzeiten

eröffnen sich außergewöhnliche Chancen, Vermögen gezielt zu vermehren. Der

Schlüssel zum Erfolg liegt in einer langfristigen Strategie, kombiniert mit

Geduld und einem klaren Blick für das Wesentliche. Entscheidend ist es,

Unternehmen zu identifizieren, die auch in stürmischen Zeiten Bestand haben. Wer

Ruhe bewahrt und die Märkte sachlich analysiert, kann selbst in Phasen heftiger

Turbulenzen kluge Entscheidungen treffen.



Gleichzeitig gilt: Wer in Krisen gezielt handelt und in Abschwungphasen

antizyklisch investiert, kann den Vermögensaufbau erheblich beschleunigen.

Gerade für Menschen, die nicht mehr ganz am Anfang ihres Anlageweges stehen,

sind solche Zeitfenster nahezu unverzichtbar.



Ein Beispiel dafür lieferte die Corona-Pandemie: Zwar brachen die Kurse

innerhalb weniger Wochen drastisch ein, doch bereits nach kurzer Zeit setzten

deutliche Erholungstendenzen ein - ein Beleg dafür, dass besonnenes Handeln sich

auszahlt. Wer zu diesem Zeitpunkt gezielt nachgekauft hat, konnte

überdurchschnittliche Renditen erzielen - vorausgesetzt, die Investition beruhte

auf solider Analyse und einem klaren Plan.



Erfolgreiche Investments durch eine klare Strategie



Für versierte und erfahrene Investoren hat sich ein Vorgehen nach einem gewissen

Schema bewährt. Es fungiert als Grundlage für den nachhaltigen Aufbau von

Vermögen. Dabei hilft vor allem eine disziplinierte Strategie, die sich durch

folgende Faktoren auszeichnet: Seite 1 von 2 Seite 2 ►





Vermögensaufbau in KrisenzeitenDie erfahrene Investorin Daniela Sußman ist überzeugt: Gerade in Krisenzeiteneröffnen sich außergewöhnliche Chancen, Vermögen gezielt zu vermehren. DerSchlüssel zum Erfolg liegt in einer langfristigen Strategie, kombiniert mitGeduld und einem klaren Blick für das Wesentliche. Entscheidend ist es,Unternehmen zu identifizieren, die auch in stürmischen Zeiten Bestand haben. WerRuhe bewahrt und die Märkte sachlich analysiert, kann selbst in Phasen heftigerTurbulenzen kluge Entscheidungen treffen.Gleichzeitig gilt: Wer in Krisen gezielt handelt und in Abschwungphasenantizyklisch investiert, kann den Vermögensaufbau erheblich beschleunigen.Gerade für Menschen, die nicht mehr ganz am Anfang ihres Anlageweges stehen,sind solche Zeitfenster nahezu unverzichtbar.Ein Beispiel dafür lieferte die Corona-Pandemie: Zwar brachen die Kurseinnerhalb weniger Wochen drastisch ein, doch bereits nach kurzer Zeit setztendeutliche Erholungstendenzen ein - ein Beleg dafür, dass besonnenes Handeln sichauszahlt. Wer zu diesem Zeitpunkt gezielt nachgekauft hat, konnteüberdurchschnittliche Renditen erzielen - vorausgesetzt, die Investition beruhteauf solider Analyse und einem klaren Plan.Erfolgreiche Investments durch eine klare StrategieFür versierte und erfahrene Investoren hat sich ein Vorgehen nach einem gewissenSchema bewährt. Es fungiert als Grundlage für den nachhaltigen Aufbau vonVermögen. Dabei hilft vor allem eine disziplinierte Strategie, die sich durchfolgende Faktoren auszeichnet: