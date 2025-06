Iran-Krieg, Ölpreis, Zinsen: Trump und die Fed!

Nach wie vor deutet vieles darauf hin, dass Donald Trump in den Iran-Krieg eingreifen wird - und das erhöht die Unsicherheit für die US-Notenbank Fed weiter, die heute die Zinsen unverändert lassen wird. Seit Beginn des Monats ist der Ölpreis um 20% gestiegen - daher dürfte die Fed heute sehr vorsichtig sein bei ihren Dot Plots, also den Aussichten für die weitere Entwicklung der Zinsen. Neben den steigenden Energiepreisen ist der Handelskrieg von Trump ein weiterer Faktor, der die US-Notenbank vor einer eigentlich - mit Blick auf die deutlich schwächer werdende US-Wirtschaft - angemessenen Senkung der Zinsen zurück hält. Heute oder morgen dürfte Trump laut Berichten die Entscheidung in Sachen Iran fällen - blickt man aber auf das, was beim US-Militär läuft, scheint die Entscheidung bereits gefallen zu sein..

1. Trump erwägt Iran-Optionen – Zerstörung des Atomprogramms

2. Spanien Blackout: Regierung verkündet offiziell die Ursache

