Gerresheimer - Aktie im Fokus - 18.06.2025

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Gerresheimer Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -44,82 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Gerresheimer Aktie damit um -7,71 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -25,59 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Gerresheimer auf -37,85 %.

Gerresheimer Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -7,71 % 1 Monat -25,59 % 3 Monate -44,82 % 1 Jahr -55,43 %

Informationen zur Gerresheimer Aktie

Es gibt 35 Mio. Gerresheimer Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,60 Mrd. wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

"Stabilisierung nach den Vortagesverlusten" ist das Motto am deutschen Aktienmarkt am Mittwoch. Die Anleger sind aber vorsichtig und bleiben angesichts der Situation in Nahost und der an diesem Abend anstehenden Leitzinsentscheidung in den USA an …

Nach dem Kursrutsch vom Vortag auf das niedrigste Niveau seit Ende 2014 steuern die Gerresheimer -Aktien am Mittwoch auf einen Erholungsversuch zu. Im Tradegate-Handel zog der Kurs des Verpackungsherstellers im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs um …

Gerresheimer Aktie jetzt kaufen?

