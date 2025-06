Deutsche Pfandbriefbank: Darum crasht die Aktie gerade zweistellig

Die Deutsche Pfandbriefbank (pbb) beendet ihr US-Geschäft und stellt sich strategisch neu auf. Wie das Institut am Mittwoch in Garching mitteilte, werde das Portfolio in den Vereinigten Staaten im Umfang von rund 4,1 Milliarden Euro wertschonend abgebaut, verkauft oder verbrieft. Die Entscheidung folgt auf die bereits im Mai geäußerten Bedenken hinsichtlich der wirtschaftlichen Unsicherheit unter US-Präsident Donald Trump.

Vorstandschef Andreas Arndt betonte, dass sich die Bank künftig auf Europa fokussieren wolle. Teil dieser Neuausrichtung ist die geplante Mehrheitsübernahme eines deutschen Immobilieninvestors mit einem verwalteten Vermögen im niedrigen einstelligen Milliardenbereich. Die Übernahme soll den Geschäftsbereich „pbb invest“ stärken und die Ertragsquellen verbreitern. Der Kaufpreis liegt im mittleren zweistelligen Millionenbereich, die Transaktion steht jedoch noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die BaFin und die Kartellbehörden.

Das US-Engagement war für die pbb das zweitgrößte nach Deutschland und wurde erst 2017 aufgebaut. Infolge zunehmender politischer Volatilität hatte die Bank ihr Neugeschäft dort bereits eingestellt.

An der Börse kam die Ankündigung schlecht an: Die Aktie verliert am Mittwoch zweistellig und war mit einem Minus von über 12 Prozent Schlusslicht im SDAX. Dennoch sehen Marktbeobachter in der Fokussierung auf Europa einen grundsätzlich sinnvollen Schritt. „Die Konzentration auf Europa kommt unter mittelfristigen Gesichtspunkten gut an“, so ein Händler.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





