ExxonMobil: Zukunftsweisende Großprojekte

Die ExxonMobil Corporation hat als eines der weltweit größten börsennotierten internationalen Öl- und Gasunternehmen ehrgeizige Wachstumspläne. Dazu wird in Großprojekte investiert. Der Öl-Multi ExxonMobil ist sowohl im Up- als auch im Downstreamgeschäft tätig: von der Erschließung und Förderung von Erdgas und Erdöl über deren Vermarktung bis hin zur Raffinerie von Mineralölprodukten wie Kraftstoffen, Schmiermitteln und anderen Chemieprodukten. ExxonMobil ist weltweit aktiv tätig und die wichtigsten Kraftstoffmarken sind Exxon, Esso und Mobil.

Effizienzprogramm und große Pläne

Seit dem Start des Effizienzprogramms (2019) hat der Öl-Gigant rund 12,7 Mrd. US-Dollar an strukturellen Kosteneinsparungen erzielt. Dies ist erheblich mehr als die meisten Wettbewerber. Chevron plant beispielsweise Kosteneinsparungen von 2-3 Mrd. US-Dollar bis Ende nächsten Jahres. Bis Ende 2030 sieht ExxonMobil ein zusätzliches Gewinnpotential von 20 Mrd. US-Dollar und plant ein Cashflow-Wachstum um 30 Mrd. US-Dollar. Dies wäre eine erhebliche Steigerung gegenüber dem Vorjahresergebnis mit 33,7 Mrd. US-Dollar Gewinn und 55 Mrd. US-Dollar operativem Cashflow. Eine wesentliche Grundlage dieses ehrgeizigen Wachstums ist ExxonMobils Plan, bis 2030 rund 140 Mrd. US-Dollar in Großprojekte zu investieren.

Strategische Großprojekte

Im Rahmen der Großprojekte sollen bis zu 30 Mrd. US-Dollar in die Entwicklung des Permian Basins fließen. ExxonMobil investiert damit in die kostengünstigsten und margenstärksten Anlagen. Auf lange Sicht sollen die Investitionen Renditen von mehr als 30% erwirtschaften. Der Öl-Multi unterstellt hierbei eine Ölpreis von 65 US-Dollar je Fass. Durch die konsequente Investition in kostengünstige Anlagen und den Abbau zusätzlicher Strukturkosten kann ExxonMobil seine Gewinnschwelle kontinuierlich senken und somit auch bei niedrigen Ölpreisen hohe Gewinne und hohe Cashflows erzielen.

Langfristig orientierte Anleger profitieren vor allen in Form von stetig wachsenden Dividenden. ExxonMobil hat seine Dividende das 42. Jahr in Folge erhöht und zählt damit zu den sogenannten „Dividendenaristokraten“. Im Schnitt werden mehr als 52% der Gewinne an die Aktionäre ausgeschüttet. Dies unterstreicht die solide und nachhaltige Dividendenpolitik. Mit einem KGV unter 15 und einem Kurs-Buchwert-Verhältnis von 1,84 ist die ExxonMobil-Aktie nicht zu teuer. Anleger, die ihr Portfolio mit Öl-Aktien diversifizieren möchten, kommen an ExxonMobil kaum vorbei. Kaufen!