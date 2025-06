UNIQA: Umfassender Reiseschutz - von der Buchung bis zur Rückkehr

Privatschutz Reise überzeugt mit umfassendem Schutz, Flexibilität und Last Minute-Verfügbarkeit durch digitalen Abschluss



Wien (APA-ots) - Die UNIQA Reiseversicherung "Privatschutz Reise" lässt alle Reisenden

entspannt in die Ferien starten: Sie ist vollständig digital und flexibel abschließbar, bis kurz vor Reiseantritt. Dass sich Österreicherinnen und Österreicher insbesondere vor Auslandsreisen gerne absichern, zeigt eine aktuelle Statistik von UNIQA: " Rund 90 Prozent der abgeschlossenen Verträge betreffen Auslandsreisen, wobei in 57 Prozent der Fälle auch eine Absicherung für Stornierungen und einen möglichen Reiseabbruch inkludiert ist ", so Peter Humer, Vorstand Kunde & Markt Österreich bei der UNIQA Insurance Group AG . " Jede und jeder Reisende sollte sich die Frage stellen: Was geschieht, wenn ich am Urlaubsort ärztliche Hilfe benötige oder eine Rückholung notwendig wird? Das kann rasch sehr teuer werden, auch innerhalb Europas ", weist Peter Humer hin und erklärt weiter: " Was wir jedenfalls beobachten, ist, dass Flexibilität auch bei der Reiseabsicherung an Bedeutung gewinnt - vom Abschlusszeitpunkt bis hin zum individuell wählbaren Versicherungsumfang und möglichen Eventualitäten wie einem frühzeitigen Reiseabbruch. Diese Erkenntnisse aus unseren Daten haben wir gezielt in die Entwicklung des neuen Produkts einfließen lassen. Dabei haben wir immer auch auf Leistbarkeit geachtet, sodass diese niemals zwischen unseren Kundinnen und Kunden und ihrem sorgenfreien Urlaub steht."