MTU Aero Engines vor neuen Rekorden

Steigende Bestellungen bei Flugzeugbauern

Experten prophezeien eine deutlich erhöhte Nachfrage nach zivilen Flugzeugen in den nächsten Jahren, wovon auch Airbus, Boeing & Co. profitieren dürften. Ohne Triebwerke bleiben sie allerdings am Boden. MTU könnte hiervon bei einem erfolgreichen Ausbruch über 361,70 Euro von weiteren Kapitalzuflüssen profitieren. Rechnerisch würde der Aktie nämlich ein Kursanstieg bis in den Bereich um 404,50 Euro nach erfolgreicher Auflösung der inversen SKS-Formation winken und ein Long-Investment Investoren sehr schmackhaft machen. Mit einem kurzen Zwischenstopp auf dem Weg zum Ziel ist um 386,80 Euro zu rechnen. Sollte MTU nicht unmittelbar über seine bisherigen Rekorde ausbrechen können, könnte zuvor eine Konsolidierung an 353,00 und darunter 342,30 Euro heranreichen. Tiefer sollte es nach Möglichkeit für die Aufrechterhaltung des bullischen Setups allerdings nicht mehr gehen.

MTU Aero Engines AG (Tageschart in Euro) Tendenz:

Fazit: Ein erfolgreicher Ausbruch auf Tagesbasis würde und das bullische Setup in der MTU-Aktie forcieren, sollte aber für eine nachfolgende mittelfristige Rallye mindestens durch einen Wochenschlusskurs bestätigt werden. In diesem Fall könnten Kursziele bei 386,80 und 404,50 Euro für den Wert ausgerufen werden und sich für ein längeres Long-Engagement anbieten. Dies kann beispielshalber durch das mit einem Hebel von 12,8 ausgestattete Turbo Long Zertifikat WKN MK8QCN erfolgen. Die Gesamtrendite belief sich auch insgesamt 145 Prozent, Ziele im Schein wurden bei 5,19 und 6,96 Euro errechnet. Eine Verlustbegrenzung sollte vorläufig den Bereich von 351,00 Euro aber nicht überschreiten, dies käme im Schein einem Stopp-Kurs von 1,61 Euro gleich. Besonders hervorzuheben ist das Chancen-Risiko-Verhältnis (CRV) von 3,4 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: MK8QCN Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,81 - 2,82 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 335,00 Euro Basiswert: MTU Aero Engines AG KO-Schwelle: 335,00 Euro akt. Kurs Basiswert: 363,00 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 6,96 Euro Hebel: 12,8 Kurschance: + 145 Prozent Börse Frankfurt

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu Morgan Stanley eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.