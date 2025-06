Übernahmefantasie für Gerresheimer lebt weiter - Kurs erholt

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Das Rätselraten rund um eine mögliche Übernahmeofferte für den Spezialverpackungshersteller Gerresheimer geht weiter. So hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen zunächst berichtet, dass KPS sich nach Gesprächen mit Warburg Pincus und einem Blick in die Gerresheimer-Bücher gegen ein Gebot entschieden habe. Gerresheimer teilte daraufhin am Dienstagabend mit, dass die beiden Finanzinvestoren laut KPS Capital Partners weiterhin miteinander sprächen. Die Gerresheimer-Aktien erholten sich daraufhin am Mittwoch von ihren deutlichen Vortagesverlusten.

Von Gerresheimer hieß es, "die Gespräche über ein mögliches Übernahmeangebot sind ergebnisoffen. Es ist nicht absehbar, ob und wann es zu einem öffentlichen Übernahmeangebot kommen wird."