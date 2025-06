Inflation fällt unter EZB-Zielmarke von zwei Prozent

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Die Inflation in der Eurozone hat sich deutlich abgeschwächt und ist unter den Zielwert der Europäischen Zentralbank (EZB) von 2,0 Prozent gefallen. Im Mai sei die Inflationsrate auf 1,9 Prozent gesunken, teilte das Statistikamt Eurostat am Mittwoch in Luxemburg nach einer zweiten Schätzung mit. Eine erste Erhebung wurde damit wie von Analysten erwartet bestätigt. Im April hatte die Rate noch bei 2,2 Prozent gelegen.

Mit dem Rückgang erreichte die Teuerung in der Eurozone den niedrigsten Stand seit September 2024. Sie liegt zudem unter dem Inflationsziel der Europäischen Zentralbank (EZB), die eine Jahresrate von mittelfristig zwei Prozent anpeilt. Zuletzt hatte die Notenbank die Leitzinsen zu Beginn des Monats um 0,25 Prozentpunkte gesenkt.