Hermes, Mercedes-Benz, Airbus und LVMH – Die Analystenstimmen des Tages

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Mercedes-Benz mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Neutral" belassen. Anders als die deutsche Branchenkonkurrenz seien die Stuttgarter zurückhaltend mit Optimismus hinsichtlich eines möglichen US-Zolldeals, schrieb Patrick Hummel am Dienstagabend nach einer Roadshow in der Schweiz. Die Situation habe sich seit den ersten Signalen mit dem Quartalsbericht etwas beruhigt. Eine komplette Erholung der Margen auf das Niveau vor Trumps Zollgewitter erwarte man jedoch nicht.

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hermes von 2650 auf 2600 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Vor den Halbjahreszahlen Ende Juli passte Chiara Battistini in ihrer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung ihr Bewertungsmodell an die jüngsten Wechselkursveränderungen sowie Branchentrends an. Ihre Jahresprognosen für den Luxusgüterkonzern senkte sie um 2 bis 3 Prozent. Hermes dürfte zwar erneut als eine der stärksten Marken im Sektor glänzen. Doch die Geschäftszahlen hätten kurzfristig wenig positives Überraschungspotenzial. Auch angesichts der Bewertung sei der Spielraum der Aktie nach oben begrenzt.

RBC stuft Airbus auf "Outperform"

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Airbus mit einem Kursziel von 185 Euro auf "Outperform" belassen. Für den wichtigsten Bereich Airbus Commercial habe es keine neuen Mittelfristziele gegeben, schrieb Ken Herbert am Mittwoch nach einem umfangreichen Geschäfts-Update im Rahmen der Pariser Airshow. Der Ausblick für 2025 habe erwartungsgemäß Bestand.

Bernstein Research stuft LVMH auf "Outperform"

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat LVMH mit einem Kursziel von 600 Euro auf "Outperform" belassen. Das Ausgabenwachstum für hochwertige Luxusgüter sei trotz der nachlassenden Nachfrage im breiteren Sektor robust geblieben, zeige wegen der makroökonomischen Unsicherheiten aber erste Bremsspuren, schrieb Luca Solca. Er bezog sich in seiner am Mittwoch vorliegenden Brancheneinschätzung auf Daten, die der Kooperationspartner Agility Research & Strategy zuletzt im Zeitraum 17. März bis 25. April erhoben hat - also vor und nach dem Marktschock durch die Einführung neuer US-Zölle Anfang April, die später teilweise wieder ausgesetzt wurden. Solca geht nun für 2025 nicht mehr von einem organischen Umsatzrückgang aus, sondern von einer Stagnation der Erlöse auf Vorjahresniveau. Für das zweite Halbjahr ist er vorsichtig optimistisch und sieht Burberry und LVMH als Nutznießer einer möglichen Erholung sowie von Selbsthilfe-Maßnahmen. Zudem favorisiert Solca Werte mit unternehmensspezifischem Rückenwind wie Hermes und Richemont.

