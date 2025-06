Warburg Research hebt Ziel für MTU auf 350 Euro - 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für MTU von 300 auf 350 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Triebwerksbauer habe auf der Luftfahrtmesse in Paris im Rahmen eines Investoren- und Analystentags kurz- bis mittelfristige Ziele ausgegeben, die über den Erwartungen lägen, schrieb Christian Cohrs in seiner am Mittwoch vorliegenden Reaktion. So sei der diesjährige Ausblick für den Umsatz sowie das bereinigte operative Ergebniswachstum (Ebit) angehoben worden. Cohrs schraubte dementsprechend seine Ergebnisprognosen deutlich nach oben. Die Aktie preise allerdings schon einen Großteil der positiven Nachrichten ein./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben