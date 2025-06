Kabinett bringt 'Bau-Turbo' in Deutschland auf den Weg Das Bundeskabinett hat den "Bau-Turbo" von Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD) auf den Weg gebracht. Das verlautete aus Regierungskreisen in Berlin. Das Gesetz soll den Wohnungsbau in Deutschland beschleunigen. Mehr und schnelleres Bauen soll …