Aktien Frankfurt Nahost-Kieg und US-Zinsentscheid halten Anleger an Seitenlinie Die Anleger am deutschen Aktienmarkt sind in Warteposition. Nach den Verlusten am Vortag stabilisierten sich die Kurse zur Wochenmitte. Dabei bleibt die Situation in Nahost im Fokus. Außerdem steht an diesem Abend die Leitzinsentscheidung in den USA …