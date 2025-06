CoolWallet Go: Der klügere Start in die Krypto-Sicherheit

Taipei (ots/PRNewswire) - Der erste Schritt zur Selbstverwahrung. Erleben Sie

eine neue Stufe der intuitiven, sicheren mobilen Geldbörse.



CoolBitX stellt mit Stolz CoolWallet Go

(https://www.coolwallet.io/collections/coolwallet-go) vor, eine Cold Wallet der

nächsten Generation, die die Sicherheit von Kryptowährungen zugänglicher denn je

macht. Getreu dem Bekenntnis der Marke zu Sicherheit und Einfachheit verfügt

CoolWallet Go über das charakteristische ultraschlanke Kartendesign, unterstützt

die Verwaltung mehrerer Blockchains und führt ein seedless Backup-System ein,

sodass keine Wiederherstellungsphrasen mehr notiert werden müssen.



Ob Sie nun gerade erst mit Kryptowährungen anfangen oder eine leichte Lösung für

den täglichen Gebrauch suchen, CoolWallet Go bietet eine nahtlose und intuitive

Erfahrung zu einem erschwinglichen Preis. Mit denselben hohen

Sicherheitsstandards, die die Marke CoolWallet auszeichnen, setzt sie neue

Maßstäbe für mobile kalte Geldbörsen.





Wie leistungsfähig ist CoolWallet Go? Hier sind 5 gute GründeNahtlose Datensicherung einfach und sicher gemachtCoolWallet Go verwendet ein innovatives Backup-Kartensystem, das dieNotwendigkeit beseitigt, Wiederherstellungsphrasen aufzuschreiben. Die privatenSchlüssel werden offline mit der Karte selbst generiert und sind vollständig vonden angeschlossenen Geräten isoliert, wodurch das Risiko von Benutzerfehlern undeiner Gefährdung erheblich reduziert wird.Jedes Standardpaket enthält eine Hauptkarte und eine Sicherungskarte. Wenn dieHauptkarte verloren geht, können die Benutzer die Backup-Karte einfach zur neuenHauptkarte machen. Die ursprüngliche Hauptkarte wechselt automatisch in denBackup-Modus und verliert ihre Signaturberechtigung, wodurch einunterbrechungsfreier Zugriff und vollständiger Schutz der Vermögenswertegewährleistet sind.Ultraflaches Kartendesign, tragbar und batterielosCoolWallet Go ist eine Fortsetzung von CoolWallet's charakteristischemKartendesign und ist ultradünn , knopflos und batterielos . Sie ist wasserdicht,strapazierfähig und für den täglichen Gebrauch konzipiert und bietetkompromisslose Portabilität für Cold Wallets.Erweiterte Sicherheit mit EAL6+ zertifiziertem ChipCoolWallet Go ist mit einem EAL6+ Sicherheitselement ausgestattet und wurde vonder unabhängigen Sicherheitsfirma eShard geprüft und bietet einen starken Schutzfür Ihr Vermögen. Darüber hinaus bietet Smart Scan , der Phishing-Links undverdächtige Transaktionen in Echtzeit erkennt und so einen zusätzlichen Schutz