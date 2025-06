Geopolitik drückt Coins, doch XRP bleibt Hoffnungsschimmer!

Der Verkaufsdruck am Kryptomarkt ist Teil einer breiteren Risikovermeidung an den globalen Finanzmärkten. Hintergrund sind unter anderem eskalierende geopolitische Spannungen zwischen Israel und dem Iran. Aussagen des US-Präsidenten Donald Trump, der Irans oberste Führung als "leichtes Ziel" bezeichnete, sorgten zusätzlich für Verunsicherung. Gleichzeitig trieben steigende Ölpreise die Inflationssorgen in die Höhe – ein toxisches Gemisch für risikobehaftete Anlagen wie Kryptowährungen.

Die Kryptomärkte zeigen sich zur Wochenmitte erneut von ihrer schwachen Seite. Während Bitcoin sich weiterhin in einer engen Handelsspanne knapp unter 105.000 US-Dollar hält, geraten Altcoins wie XRP und Cardano besonders stark unter Druck. XRP notierte am Mittwochmittag rund 3 Prozent im Minus bei 2,14 US-Dollar. Auch Cardano (ADA) verlor rund 2,5 Prozent, Ethereum rutschte um 2 Prozent auf etwas über 2.500 US-Dollar ab.

Kanada macht den Anfang: Erste XRP-ETFs erhalten grünes Licht

Während kurzfristige Volatilität den Markt belastet, mehren sich die Signale für einen strukturellen Wandel in Richtung institutioneller Krypto-Adoption. Ein Meilenstein in diesem Prozess: Kanada hat als erstes Land weltweit einen Spot-ETF für XRP zugelassen. Der Purpose XRP ETF (XRPP) wird bereits ab morgen gehandelt. Auch der Evolve XRP ETF soll noch in dieser Woche folgen. Beide Produkte bieten Investoren Zugang zum XRP-Token in kanadischen und US-Dollar.

Marktexperten werten die Zulassung als bahnbrechend. "Ein XRP-ETF ist ein bedeutender Schritt zur Mainstream-Adoption digitaler Assets", so Nick Ruck von LVRG Research. Auch die Hoffnung auf eine baldige Zulassung eines ähnlichen Produkts in den USA ist durch den kanadischen Vorstoß gestiegen.

SEC verschiebt Entscheidung über XRP-ETF

Trotz der positiven Nachrichten aus Kanada dämpfte die US-Börsenaufsicht SEC jüngst die Erwartungen an eine rasche ETF-Zulassung in den USA. Zwei Anträge, unter anderem von Franklin Templeton, wurden erneut verschoben. Dennoch wertet ETF-Analyst James Seyffart die Verzögerung als normal und betont: "Die intensive Auseinandersetzung mit den Anträgen ist grundsätzlich ein gutes Zeichen." Er sieht die Chancen für eine Genehmigung bei XRP- und Solana-ETFs derzeit bei 85 bis 90 Prozent.

Ripple plant offenbar Börsengang – Bewertung bei 25 Milliarden US-Dollar

Parallel verdichten sich die Hinweise auf einen möglichen Börsengang von Ripple. Das Unternehmen startete kürzlich ein umfangreiches Aktienrückkaufprogramm über 700 Millionen US-Dollar zu einem Kurs von 175 US-Dollar pro Aktie. Daraus ergibt sich eine Bewertung von rund 25 Milliarden US-Dollar – mehr als doppelt so viel wie Anfang 2024.

Darüber hinaus investiert Ripple massiv in sein Personal: Neue Stellen im Bereich Corporate Development und Shareholder Relations deuten auf IPO-Vorbereitungen hin.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion