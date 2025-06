SLUDGE-DRYING-SYSTEMS michel gmbh setzt mit innovativen Lösungen Maßstäbe auf den 14. DWA-KlärschlammTagen in Würzburg (FOTO)

--------------------------------------------------------------

Würzburg (ots) - Wenn Ingenieurskunst auf Engagement für Umwelt und Zukunft



Würzburg (ots) - Wenn Ingenieurskunst auf Engagement für Umwelt und Zukunft

trifft, entsteht Innovation - genau das bewies SLUDGE-DRYING-SYSTEMS mit dem

Vertriebspartner michel gmbh eindrucksvoll als Aussteller bei den 14.

DWA-KlärschlammTagen vom 03. bis 05. Juni 2025 in Würzburg.





Die Fachmesse gilt als führende Plattform für Innovation, Austausch zwischen

Experten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung und Zukunftstrends in

Deutschland und wurde für das Unternehmen zum starken Auftritt mit nachhaltiger

Wirkung.



Mit ihren innovativen Technologien - dem IntelligentDRY® -System, das den

innovativen Kaskadentrockner steuert - präsentierte das Unternehmen nachhaltige

und energieeffiziente Lösungen zur Reduzierung von Klärschlammvolumen und

Entsorgungskosten.



Das IntelligentDRY® -System zeichnet sich durch seine hoch entwickelte

Steuerungstechnik aus, die den Trocknungsprozess in Echtzeit optimiert. Dadurch

wird nicht nur der Energieverbrauch erheblich gesenkt, sondern auch die

Betriebssicherheit erhöht. Im System des Kaskadentrockners , der eine besonders

effiziente Trocknung in mehreren Stufen ermöglicht, wird so eine signifikante

Volumenreduktion erzielt.



Zukunftstrends in der Klärschlammbehandlung



Großer Andrang herrschte am Stand der Firma michel gmbh mit ihrem Partner

SLUDGE-DRYING-SYSTEMS, die sich mit einem innovativen Konzept und praxisnahen

Lösungen als Höhepunkt unter den Ausstellern präsentierte.



Besucher am Stand konnten anhand der Virtual-Reality-Brille die Anlagentechnik

live und hautnah erleben, einen Einblick in die Steuerungslogik erhalten und

sich anhand praxisnaher Fallbeispiele über Einsparpotenziale bei Betriebskosten

und CO2-Ausstoß informieren. Zahlreiche Fachgespräche mit kommunalen Betreibern,

der Industrie, Planern und Ingenieurbüros führten zu spannenden Diskussionen -

und zu konkreten Projektideen.



Besonders hervorgehoben wurde die einfache Integrierbarkeit der Trocknungsmodule

in bestehende Infrastruktur sowie die Skalierbarkeit für unterschiedliche

Anlagengrößen. "Wir wollen Technologie liefern die funktioniert - im Alltag, im

Budget, in der Verantwortung gegenüber kommenden Generationen", wie Ludwig

Michel von Unternehmensseite betont.



Die Klärschlammtage boten darüber hinaus eine emotionale Plattform für alle, die

die Zukunft der Abwassertechnik aktiv mitgestalten wollen. Inmitten der

technischen Exponate war zu spüren: Es geht nicht nur um Prozesse, es geht um

Haltung. Für SLUDGE-DRYING-SYSTEMS und michel gmbh war es daher nicht nur ein

erfolgreicher Messeauftritt - sondern ein klares Bekenntnis zur Vision einer

umweltgerechten Kreislaufwirtschaft.



Neben dem Ausstellungsbereich bot das Veranstaltungsprogramm zahlreiche

Fachvorträge und Diskussionsrunden. Auch hier konnte Thomas Spielmann, Ingenieur

der michel gmbh, bei seiner Präsentationmit fundiertem Know-how überzeugen und

wichtige Impulse zur nachhaltigen Klärschlammverwertung setzen. Für das

Unternehmen war die Tagung nicht nur eine Gelegenheit zur Präsentation, sondern

auch ein Motor für neue Partnerschaften und Projekte.



Wir freuen uns über das große Interesse an unseren Technologien und die

zahlreichen konstruktiven Gespräche, die wir auf den KlärschlammTagen führen

konnten", so Ludwig Michel. "Der Austausch mit den Fachbesuchern bestärkt uns,

weiterhin innovative und nachhaltige Lösungen für die Abwasserwirtschaft zu

entwickeln."



Weitere Informationen zu unseren Schlammtrocknungstechnologien IntelligentDRY®

und Kaskadentrockner finden Sie unter https://www.schlammtrocknung.com .



