Prämierte machen Gastgeben auf Vorarlberger Art spürbar

Dornbirn (ots) - Acht Projekte verbinden Tourismus mit Sport, Natur, Kultur oder

Kulinarik



Vorarlberg Tourismus zeichnete am 17. Juni 2025 beim Treffpunkt.Tourismus im

Angelika Kauffmann Saal in Schwarzenberg "wegweisende Projekte des Gastgebens

auf Vorarlberger Art, die im Sinne der Tourismusstrategie 2030 Orte und Räume

des guten Lebens sind" aus. In der Kategorie "Betriebliche Leistungsträger"

erhielt Önsche Walser Chuche² (sprich: hoch zwei) einen Hauptpreis,

Anerkennungen gingen an das Hotel kleiner Löwe und das Bio-Restaurant Moritz,

ein Sonderpreis an den Vetterhof. Bei "Organisationen & Institutionen" wurden

das Frauenmuseum Hittisau & Lechmuseum sowie Golm Silvretta Lünersee Tourismus

mit Hauptpreisen bedacht. Anerkennungen erhielten das Gravelbike-Festival into

the wold und das Musikfestival :alpenarte Bregenzerwald.



"Die Prämierten machen die Werte der Tourismusstrategie erfahrbar und stehen

exemplarisch für eine zukunftsorientierte und wirtschaftlich erfolgreiche

Tourismusentwicklung in Vorarlberg", so Tourismuslandesrat Marco Tittler. "Die

Vielzahl an Einreichungen, deren Qualität und das starke Bewusstsein, dass

Fortschritt nur im Miteinander über Branchengrenzen hinweg gelingt, haben uns

tief beeindruckt", ergänzte Joachim Kresser, stellvertretender Geschäftsführer

von Vorarlberg Tourismus. 40 Betriebe und Organisationen beteiligten sich am

Bewerb, das Preisgeld stifteten die Vorarlberger Raiffeisenbanken.





Kategorie "Betriebliche Leistungsträger:innen"



Ein Hauptpreis ging an Önsche Walser Chuche²: Acht Kleinwalsertaler Betriebe

erforschen in der "Naturküche" pflanzliche Zutaten aus der Region. Die Jury

sprach von "Gastgeben auf Vorarlberger Art - ehrlich, experimentierfreudig und

zutiefst gemeinschaftlich". Anerkennungen gab es für das Hotel kleiner Löwe in

Bregenz für moderne Gastlichkeit in historischer Architektur; für das

Bio-Restaurant Moritz für seine konsequente Ausrichtung auf 100 Prozent

Bio-Küche. Der Vetterhof erhielt den Sonderpreis für "Kulinarische Innovation

aus Überschüssen". Diese verwertet er gemeinsam mit Jonathan Burger vom Hotel

Hirschen, Schwarzenberg, zu neuen Produkten. Die Jury lobte Simon Vetter als

"Mentor, Ermöglicher und Vernetzer zwischen Landwirtschaft und Tourismus".



Kategorie "Organisationen & Institutionen"



Das Frauenmuseum Hittisau und das Lechmuseum thematisierten in der Ausstellung

"BLITZBLANK!" das Putzen mit Fragen zu Rollenbildern, Migration und

Nachhaltigkeit. Gewürdigt wurde die Kooperation zwischen Kultur und Tourismus

sowie die Wertschätzung für eine oft übersehene Berufsgruppe im Tourismus. Golm

Silvretta Lünersee Tourismus erhielt einen Hauptpreis für seine Genusswoche rund

ums Montafoner Steinschaf im SB-Restaurant. Die Jury: "Gäste werden für

regionale, nachhaltige Gastronomie sensibilisiert." Das Gravelbike-Festival into

the wold, das Touren, Kulinarik und Kultur verbindet, bezeichnete sie als

"Beispiel, wie Kultur und Tourismus gemeinsam Zukunft gestalten" und vergab eine

Anerkennung. Ebenso an die :alpenarte Bregenzerwald, die mit neuem Konzept,

jungen Musiker:innen, Vermittlung und Kulinarik ihr Publikum begeistert.



Fotolink: https://vorarlberg.eyebase.com/view/pinnGHJbaX6



