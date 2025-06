Gold, Silber, Kupfer & Uran im explosiven Markt-Check

Liebe Leserinnen und Leser,

es ist mal wieder soweit! Aus gegebenem Anlass widmen wir uns in der heutigen Analyse einem umfassenden Überblick über die wichtigsten Rohstoffe: Gold, Silber, Kupfer und Uran.

Diese Metalle spielen nicht nur eine zentrale Rolle in der globalen Wirtschaft, sondern spiegeln auch politische und wirtschaftliche Entwicklungen wider. Die Nachfrage, das Angebot, geopolitische Einflüsse und technologische Trends formen den Markt und eröffnen spannende Chancen für Investoren. Dabei werfen wir auch einen Blick auf aktuelle Marktbewegungen, die Rolle der Zentralbanken und die vielversprechenden Aktien und ETFs in diesen Sektoren.

Gold: Der sichere Hafen und Wachstumstreiber in unsicheren Zeiten

Gold hat sich erneut als unverzichtbarer Wertaufbewahrer bewiesen. Am 13. Juni wurde ein neues Allzeithoch mit einem Schlusskurs von 3.433 US-Dollar erreicht – ein klares Signal für den anhaltenden Aufwärtstrend dieses Edelmetalls. Die Gründe für diese Entwicklung sind vielfältig, aber im Kern spiegeln sie das wachsende Misstrauen gegenüber traditionellen Währungen und die geopolitischen Spannungen wider.

Geopolitische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Kriegssituationen in Israel, Iran, Palästina, der Ukraine und anderen Regionen erzeugen Unsicherheit auf den Märkten. Doch noch gewichtiger ist die globale Schuldensituation, insbesondere in den USA. Die zunehmenden politischen Spannungen, unter anderem durch ehemalige Präsidenten wie Donald Trump, schwächen das Vertrauen in den US-Dollar. Die Kreditwürdigkeit der USA wurde herabgestuft, und die Nachfrage nach US-Staatsanleihen nimmt ab.

Diese Entwicklung führt zu einer steigenden Nachfrage nach Gold als stabiler Wertanlage. Gold steht seit über 5.000 Jahren für Sicherheit, Stabilität und Kaufkrafterhalt – Werte, die in turbulenten Zeiten besonders gefragt sind.

Rolle der Zentralbanken und Währungsreserven

Die Zentralbanken weltweit kaufen weiterhin Gold in großen Mengen. Die Nettokäufe der letzten 13 bis 14 Jahre zeigen einen klaren Trend, der sich auch 2024 fortsetzen dürfte. Interessant ist dabei die Allokation der globalen Währungsreserven: Gold macht mittlerweile 24,1 % aus, während der US-Dollar auf 43,9 % zurückgegangen ist. Diese Verschiebung unterstreicht das schwindende Vertrauen in den US-Dollar und die steigende Bedeutung von Gold als Reservewährung.

Goldproduzenten: Enorme Margen und Wachstumspotenziale

Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für Goldproduzenten sind derzeit äußerst attraktiv. Die sogenannten All-In Sustaining Costs (AIC) liegen bei etwa 1.700 US-Dollar pro Unze, während der Goldpreis aktuell bei etwa 3.400 US-Dollar liegt. Das bedeutet eine Marge von rund 100 % – eine außergewöhnliche Situation, die seit langem nicht mehr zu beobachten war.

Diese Margen eröffnen den Produzenten Spielraum für Fusionen und Übernahmen (M&A) sowie die Ausschüttung von Dividenden. Dennoch haben viele Goldaktien ihre Kurschancen noch nicht vollständig ausgeschöpft, was zusätzlichen Aufwärtspotenzialen Raum gibt.

Ausblick: Charttechnische Kursziele und langfristige Perspektiven

Quelle: SRC

Der Goldpreis befindet sich in einem soliden Aufwärtstrend. Die Point-and-Figure-Charttechnik zeigt Kursziele von 4.200 US-Dollar, danach 5.100 US-Dollar, und längerfristig sogar 6.250 US-Dollar bis 2028. Bis 2032 könnte der Goldpreis sogar die Marke von 9.250 US-Dollar erreichen, abhängig von der weiteren Entwicklung der globalen Schuldenlage und geopolitischen Ereignissen.

Silber: Der kleine Bruder mit großem Potenzial

Silber hat den charttechnischen Ausbruch vollzogen und befindet sich auf einem vielversprechenden Aufwärtstrend. Das nächste Kursziel liegt bei 50 US-Dollar, basierend auf einer Untertassenformation, die typischerweise eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung signalisiert.

Quelle: SRC

Langfristige Prognosen und technische Analyse

Die Point-and-Figure-Charttechnik zeigt für Silber mittelfristig ein Kursziel von 46,63 US-Dollar, mit einem langfristigen Ziel von 111 US-Dollar bis etwa 2030. Diese Prognosen basieren auf der historisch starken Korrelation zwischen Gold und Silber sowie der steigenden industriellen Nachfrage.

Quelle: SRC

Silber als Industriemetall und Wertanlage

Silber ist nicht nur ein Edelmetall zur Wertaufbewahrung, sondern hat auch eine bedeutende industrielle Rolle, insbesondere in der Elektronik, Photovoltaik und Medizin. Die steigende Nachfrage aus diesen Bereichen treibt den Preis zusätzlich an. Zudem ist Silber durch seine geringere Marktkapitalisierung und höhere Volatilität oft ein interessanter Hebel für Investoren im Edelmetallbereich.

Kupfer: Der Langfriststar unter den Industriemetallen

Kupfer ist unverzichtbar für die weltweite Industrie, vor allem im Bereich der Elektromobilität, erneuerbaren Energien und Infrastruktur. China dominiert den Markt mit einem Anteil von 56 %, was sowohl Risiken als auch Chancen birgt. Die starke Abhängigkeit von China macht den Markt anfällig für politische und wirtschaftliche Schwankungen, bietet aber gleichzeitig einen großen Absatzmarkt.

Angebotsdefizite und zukünftige Nachfrage

Die Prognosen zeigen, dass ab 2028 mit erheblichen Defiziten auf dem Kupfermarkt zu rechnen ist. Experten von RBC Capital Markets erwarten bis 2035 ein Angebotsdefizit von bis zu 9 Millionen Tonnen pro Jahr. Diese Lücke wird durch die schleppende Entwicklung neuer Projekte und Produktionsverzögerungen verursacht. Viele neue Minen schaffen es nicht, termingerecht oder innerhalb des Budgets in Produktion zu gehen.

Es ist sogar denkbar, dass der Kupfermarkt bereits im kommenden Jahr in ein Defizit gerät, was die Preise stark nach oben treiben könnte.

Investmentchancen im Kupfersektor

Für langfristige Investoren bieten sich Kupfer-ETFs und ausgewählte Kupferminenaktien als attraktive Optionen an. Der Global X Copper Miners ETF etwa ist eine solide Wahl für Anleger, die breit gestreut und risikobewusst in den Kupfermarkt investieren möchten. Kursziele von 70 bis 80 US-Dollar sind hier realistisch.

Uran: Die Renaissance der Kernenergie als Treiber

Uran erlebt eine regelrechte Renaissance, vor allem in den USA, wo unter der Regierung von Donald Trump wichtige Executive Orders den Ausbau der Kernenergie fördern. Die Kernkraft wird als unverzichtbarer Bestandteil einer nachhaltigen Energieversorgung gesehen, die CO2-Emissionen reduziert und gleichzeitig eine stabile Stromversorgung gewährleistet.

Nachfrage und Versorgungslücke

Der Verbrauch von Uran in den USA wird bis 2045 voraussichtlich auf 160 bis 180 Millionen Pfund pro Jahr steigen – ein Vielfaches der derzeitigen Produktion von etwa einer Million Pfund. Dieses enorme Ungleichgewicht zwischen Nachfrage und Angebot führt zu einem deutlichen Angebotsdefizit.

Aktuelle Zahlen zeigen, dass das Angebot in den kommenden Jahren bei weitem nicht ausreicht, um die Nachfrage zu decken, was den Uranpreis in die Höhe treiben wird. Experten prognostizieren für die nächsten zwei Jahre Preise von 120 bis 140 US-Dollar pro Pfund.

Quelle: SRC

Wichtige Entwicklungen und Verträge

Ein Beispiel für den Aufschwung im Uransektor ist der 20-Jahres-Stromvertrag zwischen dem Uranunternehmen Meter und Constellation Illinois. Der Vertrag beginnt im Juni 2027 und umfasst 1,1 GW Elektrizität, was 100 % der Kapazität des Clinton Clean Energy Centers abdeckt. Solche langfristigen Verträge schaffen Planungssicherheit und fördern Investitionen in den Ausbau der Kernenergie.

Uranaktien und ETFs

Der Global X Uranium ETF ist mit rund 35 bis 40 Titeln eine hervorragende Möglichkeit, breit diversifiziert in den Uranmarkt zu investieren. Kursziele von 78 bis 80 US-Dollar sind hier realistisch, was einer Verdopplung des aktuellen Kursniveaus entspricht.

Unternehmen wie Granum Energy, Uranium Royalty, ISO Energy und Premier American Uranium zeigen vielversprechende Entwicklungen und solide Charts, die auf eine nachhaltige Erholung und Wachstum hindeuten.

Marktüberblick und Investitionsstrategien

Die Rohstoffmärkte befinden sich in einer Phase tiefgreifender Veränderungen. Die letzten 15 Jahre waren geprägt von zu wenig Exploration und Investitionen, was sich jetzt in massiven Angebotsdefiziten widerspiegelt. Die Finanzkrise und die geopolitischen Unsicherheiten verstärken diesen Trend.

Gold und Silber als sichere Häfen

Gold bleibt der klassische sichere Hafen, während Silber als "kleiner Bruder" mit zusätzlichem industriellen Nutzen punktet. Beide Metalle profitieren vom Vertrauensverlust in den US-Dollar und der Suche nach alternativen Wertanlagen.

Uran und Kupfer: Rohstoffe der Zukunft

Uran steht für die Zukunft der sauberen Energieerzeugung, während Kupfer als essenzieller Rohstoff für die Elektromobilität und den Ausbau erneuerbarer Energien gilt. Beide Märkte sind von erheblichen Angebotsengpässen geprägt, die Investoren attraktive Chancen bieten.

Empfehlungen für Anleger