Instagram & TikTok als Umsatzmaschine - so geht Social Selling heute wirklich (FOTO)

Zürich-Oerlikon (ots) - Likes sind schön und gut - aber was zählt, sind Käufe.

Immer mehr Unternehmen entdecken Instagram und TikTok nicht nur als Plattformen

für Reichweite, sondern als echte Verkaufskanäle. Doch wer denkt, ein hübsches

Produktbild reicht aus, um aus Likes automatisch Verkäufe zu machen, liegt

falsch.



Social Selling funktioniert nur, wenn Inhalte Vertrauen aufbauen, emotional

ansprechen und gleichzeitig clever in eine Verkaufsstrategie eingebettet sind -

eine gute Story und durchdachte Customer Journey schlägt reine Werbung. Der

folgende Beitrag verrät, welche Formate aktuell am besten konvertieren und wie

du die Customer Journey in Reels und Stories integrierst.





