Bastian Rauen von videoalarm.de verrät, warum Unternehmen jetzt handeln müssen (FOTO)

Koblenz (ots) - Angesichts wachsender Einbruchszahlen, organisierterKriminalität und neuer gesetzlicher Vorgaben stellt sich für Betreiberkritischer Infrastrukturen die Frage: Wie schützt man das eigene Unternehmeneffektiv und zukunftssicher? Bastian Rauen, Geschäftsführer von videoalarm.de,einer Marke der r2 Überwachungstechnik GmbH, liefert die Antwort - mit einemSicherheitskonzept, das Prävention, Echtzeitüberwachung und schnelle Reaktionintelligent vereint. Warum vor allem Kupferdiebstahl zur echten Bedrohung wird,was das KRITIS-Dachgesetz bedeutet und warum Unternehmen jetzt handeln müssen,erklärt der Experte im folgenden Artikel.Die Sicherheit kritischer Infrastrukturen in Deutschland ist aktuell so bedrohtwie seit Jahren nicht mehr. Während Politik und Wirtschaft auf dieVerabschiedung des geplanten KRITIS-Dachgesetzes warten, verschärft sich dieLage zusehends. Die Zahl der Einbrüche und Diebstähle in Unternehmen nimmthierbei kontinuierlich zu. Immer beliebter ist der Diebstahl von Kupferkabeln anPhotovoltaik-Kraftwerken, getrieben vom stark gestiegenen Kupferschrottpreis.Doch nicht nur PV-Anlagen stehen im Fokus, sondern auch kritischeInfrastrukturen, wie Tankstellen, Krankenhäuser, Energieversorger undUnternehmen aus der Lebensmittelbranche. "Angesichts geopolitischer Spannungen,neuer digitaler Bedrohungsszenarien und wachsender technologischerAbhängigkeiten wird deutlich: Unternehmen müssen jetzt handeln und wirksameSicherheitsstrategien etablieren", warnt Bastian Rauen von videoalarm.de. "Wernicht proaktiv investiert, riskiert im Ernstfall nicht nur operative Ausfälle -sondern unter Umständen die eigene Existenz.""Unternehmen brauchen keine Feuerwehr nach dem Brand - sie brauchen einen Zaun,den niemand überwinden kann", findet Bastian Rauen - und trifft damit den Nervder Zeit: Prävention statt Reaktion. Als Geschäftsführer von videoalarm.de,einer Marke der r2 Überwachungstechnik GmbH, bietet er seit 2011videoverifizierende Alarmsysteme für Unternehmen an, die sich der steigendenKriminalität nicht ausgeliefert wissen wollen. Die Technik erkennt Eindringlingeschon an der Grundstücksgrenze, überträgt Livebilder in Echtzeit und alarmiertdirekt eine VdS-anerkannte Notrufleitstelle - DSGVO-konform und ohne Fehlalarme.Das Ergebnis: deutlich verbesserte Reaktionszeiten, effektiver Perimeterschutzund ein Sicherheitsniveau, das weit über klassische Alarmtechnik hinausgeht. Ineiner Zeit wachsender Bedrohungen liefert videoalarm.de somit das, wasUnternehmen jetzt brauchen - klare Sicht und volle Kontrolle.Weshalb Kupferdiebstahl zur wachsenden Bedrohung wird - und wieso sich gerade