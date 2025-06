Nahost-Krieg: Öl-Aktien steigen

Parallel zum Ausbruch des Krieges zwischen Israel und dem Iran haben die Finanzmärkte kräftig reagiert und der Ölpreis ist explodiert. Nach Israels Angriffen auf iranische Atomanlagen und dem folgenden Vergeltungsschlag Teherans mit hunderten Drohnen und Raketen knickten die Börsen weltweit deutlich ein. Öl-Export könnte blockiert werden Die Reaktion ist wie üblich. Es gibt eine Flucht in Sicherheit, ablesbar am Goldpreis, der deutlich anzog. Auch die Ölpreise stiegen wegen des neuen Konfliktherdes. Innerhalb weniger Stunden kletterte der Preis für leichtes US-Öl der Sorte West Texas Intermediate um in der Spitze mehr als 11%.