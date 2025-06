Börsen Update Europa - 18.06. - FTSE Athex 20 stark +1,15 %

Der TecDAX bewegt sich bei 3.760,89 PKT und fällt um -0,58 %.

Top-Werte: Elmos Semiconductor +2,31 %, IONOS Group +1,29 %, HENSOLDT +1,21 %

Flop-Werte: TeamViewer -3,78 %, Evotec -2,36 %, Nordex -2,29 %

Der E-Stoxx 50 steht aktuell (13:59:55) bei 5.275,26 PKT und steigt um +0,20 %.

Top-Werte: Airbus +2,31 %, SAFRAN +2,23 %, Vinci +1,91 %

Flop-Werte: Kering -3,23 %, TotalEnergies -2,36 %, Adyen Parts Sociales -2,20 %

Der ATX steht aktuell (13:59:44) bei 4.348,54 PKT und fällt um -0,49 %.

Top-Werte: OMV +1,07 %, UNIQA Insurance Group +0,71 %, Telekom Austria +0,48 %

Flop-Werte: Lenzing -7,61 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -3,55 %, DO & CO -2,60 %

Der SMI steht bei 11.971,78 PKT und verliert bisher -0,02 %.

Top-Werte: Swisscom +1,10 %, Lonza Group +0,71 %, Swiss Life Holding +0,54 %

Flop-Werte: UBS Group -1,89 %, Geberit -0,69 %, Roche Holding -0,58 %

Der CAC 40 bewegt sich bei 7.674,65 PKT und steigt um +0,14 %.

Top-Werte: Airbus +2,31 %, SAFRAN +2,23 %, Societe Generale +2,00 %

Flop-Werte: Kering -3,23 %, TotalEnergies -2,36 %, Edenred Bearer and /or registered shares -1,24 %

Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 2.451,24 PKT und fällt um -0,12 %.

Top-Werte: Telefon L.M.Ericsson (B) +1,43 %, Tele2 (B) +0,83 %, Skandinaviska Enskilda Banken (A) +0,58 %

Flop-Werte: Sandvik -1,01 %, Volvo Registered (B) -0,97 %, Getinge (B) -0,76 %

Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 4.380,00 PKT und steigt um +1,15 %.

Top-Werte: Coca-Cola HBC +0,98 %, Viohalco +0,63 %, Athens Water Supply and Sewerage Company -0,35 %

Flop-Werte: Public Power -3,05 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) -2,85 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange -2,18 %