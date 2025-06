Tocvan stellt fertige Konzipierung von Pilotanlage bei seinem zu 100 % kontrollierten Gold-Silber-Projekt Gran Pilar vor

- Konzipierung von Pilotanlage: Tocvan hat einen detaillierten Plan für eine 50.000-t-Pilotanlage bei seinem zu 100 % kontrollierten Gold-Silber-Projekt Gran Pilar im mexikanischen Bundesstaat Sonora skizziert, das eine 1,76 ha große Infrastruktur mit hydrometallurgischer Verarbeitung umfasst.

- Strategische Weiterentwicklung: Durch den Erwerb von Land im Jahr 2023 wurde Gran Pilar auf über 21 km² erweitert, wodurch ausreichend Platz für eine skalierbare Mineninfrastruktur geschaffen wurde.

- Erfolgreiche Exploration und Marktposition: Die jüngsten hochgradigen Bohrergebnisse im zu 100 % kontrollierten Gebiet (z. B. 3,1 m mit 19,4 g/t Au) unterstreichen das Potenzial von Gran Pilar und bringen Tocvan in eine günstige Position, um von den Rekord-Goldpreisen zu profitieren und den Aktionärswert durch die laufenden Genehmigungen und Explorationen zu steigern.

Calgary, Alberta – 18. Juni 2025 / IRW-Press / Tocvan Ventures Corp. (das „Unternehmen“) (CSE: TOC; OTCQB: TCVNF; WKN: TV3/A2PE64) freut sich, die detaillierte Konzipierung und den Umfang der Arbeiten für eine Pilotmine bei seinem zu 100 % kontrollierten Gold-Silber-Projekt Gran Pilar im mexikanischen Bundesstaat Sonora bekannt zu geben. Dieser Meilenstein baut auf den jüngsten Explorationserfolgen des Unternehmens auf, einschließlich hochgradiger Bohrergebnisse bei Gran Pilar (106,8 m mit 0,6 g/t Au ab der Oberfläche, einschließlich 3,1 m mit 19,4 g/t Au; siehe Pressemitteilung vom 25. Februar 2025), und unterstreicht das Engagement von Tocvan, das Projekt in Richtung Produktion voranzutreiben.

Pilot-Laugungsplattform: Umfang und Design

Die Pilot-Laugungsplattform, die für die Verarbeitung von bis zu 50.000 t Material konzipiert wurde, ist ein bedeutsamer Schritt zur Festlegung der wesentlichen wirtschaftlichen Parameter für das Projekt Gran Pilar. Der von unabhängigen qualifizierten technischen Beratern erstellte Arbeitsumfang umfasst:

- Infrastrukturanordnung:

Pläne für eine 1,76 ha große Laugungsplattform, Becken für angereicherte und verbrauchte Lösungen sowie Reservebecken, zusammen mit der unterstützenden Infrastruktur wie Labors, Büros, Sicherheitseinrichtungen, Reagenzienlager und temporäre Abfalllager.

- Prozessübersicht:

Beim hydrometallurgischen Prozess werden Gold und Silber aus oxidierten und gemischten Mineralien unter Verwendung einer Natriumcyanidlösung (600 ppm, 12 l/h-m² Bewässerungsrate) über einen 60- bis 90-tägigen Laugungszyklus extrahiert. Der Prozess umfasst:

Mineralstapelung (4 bis 6 m Flöze, 22° Neigungswinkel), vorbehandelt mit Kalk (pH-Wert > 11,5)

Lösungsauffang über ADS-Rohrleitungen in ein Lösungsbecken, gefolgt von Adsorption in fünf Aktivkohlesäulen

Desorption unter Verwendung des Zadra-Verfahrens (135 °C, 55 psi) und Reaktivierung des Kohlenstoffs bei 650 °C

- Umwelt- und Überwachungssysteme: Leckerkennungssysteme und Überwachungsbrunnen innerhalb der Becken zur Gewährleistung der Konformität und der Umweltsicherheit

Die Pilotanlage wird Daten der Großprobe von Tocvan aus dem Jahr 2023 nutzen, bei der eine Gewinnungsrate von 62 % Gold (Höchstgehalt von 1,9 g/t Au, 1,2 g/t Au extrahiert) sowie eine Gewinnungsrate von bis zu 99 % Gold und bis zu 97 % Silber in fortgeschrittenen metallurgischen Tests erzielt wurden (siehe Pressemitteilung vom 22. August 2023).

Strategischer Kontext und nächste Schritte

Die Pilot-Laugungsplattform steht im Einklang mit der Strategie von Tocvan, das wirtschaftliche Potenzial von Gran Pilar nachzuweisen, untermauert durch hochgradige Bohrergebnisse (z. B. JES-24-101: 3,1 m mit 19,4 g/t Au; JES-25-114: 6,1 m mit 5,4 g/t Au und 39 g/t Ag). Der Erwerb von Land durch das Unternehmen im Jahr 2023 war von grundlegender Bedeutung, da dadurch das Projekt Gran Pilar auf über 21 km² zu 100 % kontrolliertes Land erweitert wurde, was ausreichend Platz für die Bergbauinfrastruktur, einschließlich Laugungsplattform, Becken und unterstützender Einrichtungen, bietet. Dieser Erwerb gewährleistet betriebliche Flexibilität und Skalierbarkeit für die zukünftige Entwicklung.

Tocvan finalisiert zurzeit die Zeitpläne und Budgets für die Pilotanlage und strebt eine Entwicklung für 2025 an. Die Genehmigungen für die Pilotanlage sind im Gange, während zusätzliche Bohrungen und Schürfgrabungen im zu 100 % kontrollierten Gebiet durchgeführt werden. Angesichts von Rekord-Goldpreisen befindet sich das Unternehmen in einer günstigen Position, um von den Marktbedingungen zu profitieren. Tocvan hat eine vorläufige Absichtserklärung für die Projektfinanzierung des Gold-Silber-Projekts Gran Pilar im mexikanischen Bundesstaat Sonora erhalten, wobei die Kaufprüfung noch im Gange ist. Das Unternehmen geht davon aus, dass es in der zweiten Jahreshälfte 2025 ein umfassendes Projektfinanzierungspaket für die Entwicklung seiner 50.000-t-Pilot-Laugungsanlage und der damit in Zusammenhang stehenden Infrastruktur in seinem zu 100 % kontrollierten, 21 km² großen Konzessionsgebiet sichern kann.

„Wir freuen uns, Gran Pilar mit dieser Pilotanlage weiterzuentwickeln – ein entscheidender Schritt zur Erschließung des vollen Potenzials des Projekts“, sagte CEO Brodie A. Sutherland. „In Kombination mit unseren außergewöhnlichen Bohrergebnissen und soliden metallurgischen Daten wird diese Anlage bedeutsame Erkenntnisse hinsichtlich der wirtschaftlichen Machbarkeit unserer Gold- und Silberressourcen liefern und den Wert für unsere Aktionäre steigern.“

Abbildung 1: Anordnung der Pilotanlage und der Infrastruktur. Die Pilotanlage befindet sich auf zu 100 % kontrolliertem Land, 500 m nördlich der Main Zone. Der strategische Standort bietet ausreichend Platz für Wachstum und Expansion für die spätere Projekterschließung.

Abbildung 2. Übersicht über das Projekt Gran Pilar, > 22 km2 aussichtsreiches Gelände mit zwei primären Zielen: South Block, der direkte Ausläufer und Erweiterung der historischen Main Zone, die durch ein sich erweiterndes Gangfeld mit noch nicht überprüften Bohrzielen definiert ist; North Block, eine 3,2 km mal 1,5 km große Zone mit Pyritisierung und Vertonung, die mit hochgradigem Gold-Silber-Gehalten übereinstimmt; das Gebiet ist noch weitgehend ungeprüft.

Wichtigste Bohrergebnisse von Gran Pilar (alle Längen entsprechen den erbohrten Mächtigkeiten):

- Zu den Höhepunkten des Diamantbohrkernprogramms 2025 gehören:

83,5 m mit 1,3 g/t Au, einschließlich 9,7 m mit 10,3 g/t Au (Pressemitteilung vom 11. März 2025)

97,4 m mit 0,7 g/t Au, einschließlich 36,3 m mit 1,6 g/t Au (Pressemitteilung vom 19. März 2025)

64,9 m mit 1,2 g/t Au, einschließlich 3,0 m mit 21,6 g/t Au und 209 g/t Ag (Pressemitteilung vom 26. März 2025)

46,9 m mit 0,5 g/t Au, einschließlich 2,6 m mit 7,2 g/t Au und 80 g/t Ag (Pressemitteilung vom 16. April 2025)

- Zu den Höhepunkten des RC-Bohrprogramms 2025 zählen:

106,8 m mit 0,6 g/t Au, einschließlich 3,1 m mit 19,4 g/t Au (Pressemitteilung vom 25. Februar 2025)

41,2 m mit 1,0 g/t Au, einschließlich 6,1 m mit 5,4 g/t Au (Pressemitteilung vom 7. Mai 2025)

- Zu den Höhepunkten des RC-Bohrprogramms 2024 zählen

42,7m mit 1,0 g/t Au, einschließlich 3,1m mit 10,9 g/t Au

56,4m mit 1,0 g/t Au, einschließlich 3,1m mit 14,7 g/t Au

16,8m mit 0,8 g/t Au und 19 g/t Ag

- Zu den Höhepunkten der Phase-III-Diamant-Bohrungen 2022 gehören:

116,9 m mit 1,2 g/t Au, einschließlich 10,2 m mit 12 g/t Au und 23 g/t Ag

108,9 m mit 0,8 g/t Au, einschließlich 9,4 m mit 7,6 g/t Au und 5 g/t Ag

63,4 m mit 0,6 g/t Au und 11 g/t Ag, einschließlich 29,9 m mit 0,9 g/t Au und 18 g/t Ag

- Zu den Höhepunkten der Phase-II-RC-Bohrungen 2021 gehören:

39,7 m mit 1,0 g/t Au, einschließlich 1,5 m mit 14,6 g/t Au

47,7 m mit 0,7 g/t Au, einschließlich 3 m mit 5,6 g/t Au und 22 g/t Ag

29 m mit 0,7 g/t Au

35,1 m mit 0,7 g/t Au

- Zu den Höhepunkten der Phase-I-RC-Bohrungen 2020 gehören:

94,6 m mit 1,6 g/t Au, einschließlich 9,2 m mit 10,8 g/t Au und 38 g/t Ag

41,2 m mit 1,1 g/t Au, einschließlich 3,1 m mit 6,0 g/t Au und 12 g/t Ag

24,4 m mit 2,5 g/t Au und 73 g/t Ag, einschließlich 1,5 m mit 33,4 g/t Au und 1.090 g/t Ag

- Zu den Höhepunkten der historischen Kern- und RC-Bohrungen über 15.000 m gehören:

61,0 m mit 0,8 g/t Au

21,0 m mit 38,3 g/t Au und 38 g/t Ag

13,0 m mit 9,6 g/t Au

9,0 m mit 10,2 g/t Au und 46 g/t Ag

Zusammenfassung der Massenprobe bei Pilar:

- Goldausbeute von 62 % nach 46-tägiger Laugungsperiode erzielt

- Erzgehalt von 1,9 g/t Au und 7 g/t Ag berechnet; extrahierter Gehalt von 1,2 g/t Au und 3 g/t Ag berechnet

- Die Massenprobe enthielt nur die grobe Fraktion des Materials (+3/4“ bis +1/8“)

- Die feine Fraktion (-1/8“) deutet auf eine schnelle Ausbeute mit Rührlaugung hin

Bottle-Roll-Rührlaugungstests lieferten eine schnelle und hohe Ausbeute: Ausbeute von 80 % Gold und 94 % Silber nach nur 24 Stunden Verweildauer

Zusätzliche metallurgische Untersuchungen:

- Ergebnisse der Gravitationsgewinnung mit Rührlaugung von fünf Mischproben liegen vor

Gewinnung von 95 bis 99 % Gold

Gewinnung von 73 bis 97 % Silber

Beinhaltet Gewinnung von 99 % Au und 73 % Ag von Bohrkern-Mischprobe aus Tiefe von 120 m

Über Tocvan Ventures Corp.

Tocvan Ventures Corp. ist ein dynamisches Explorations- und Erschließungsunternehmen, das vielversprechende Gold- und Silberprojekte in der bergbaufreundlichen Region Sonora in Mexiko vorantreibt. Bei seinem Vorzeige-Gold-Silber-Projekt Gran Pilar hält Tocvan eine 100-prozentige Beteiligung an einem über 21 km² großen, vielversprechenden Grundstück, das durch den entscheidenden Landerwerb im Jahr 2023 erweitert wurde und reichlich Platz für eine skalierbare Mineninfrastruktur bietet, einschließlich einer geplanten Pilotproduktionsanlage mit einer Kapazität von 50.000 Tonnen. Das Unternehmen hält außerdem eine 51-prozentige Beteiligung an einem 1 km² großen Joint-Venture-Gebiet mit Colibri Resources und erweitert damit seine Präsenz weiter. Jüngste Explorationserfolge, darunter 3,1 Meter mit 19,4 g/t Au in oberflächennaher Tiefe, unterstreichen das Potenzial von Gran Pilar als erstklassige Gold-Silber-Lagerstätte. Darüber hinaus positioniert sich Tocvan mit seinem zu 100 % unternehmenseigenen Gold-Silber-Projekt Picacho, das im produktiven Caborca Trend liegt – einer Region, in der einige der größten Goldlagerstätten Mexikos beheimatet sind – für weiteres Wachstum. Mit soliden metallurgischen Ergebnissen (bis zu 99 % Gold- und 97 % Silberausbeute) und strategischem Kapital zur Unterstützung des Wachstums ist Tocvan gut aufgestellt, um in einem von Rekordgoldpreisen geprägten Markt einen erheblichen Mehrwert für seine Aktionäre zu erzielen. Mit rund 59 Millionen ausstehenden Aktien ist Tocvan bestrebt, das volle Potenzial seiner Liegenschaften durch innovative Exploration, strategische Erschließung und investorenorientierte Initiativen zu erschließen.

Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle

Die Gesteins- und Bohrproben wurden zur Probenaufbereitung an die Einrichtung von ALS Limited in Hermosillo (Sonora, Mexiko) und zur Analyse an das ALS-Labor in North Vancouver geschickt. Die Einrichtungen von ALS Hermosillo und North Vancouver sind nach ISO 9001 und ISO/IEC 17025 zertifiziert. Der Goldgehalt wurde mittels einer Brandprobe mit 50 Gramm Nominalgewicht und abschließender Atomabsorptionsspektroskopie analysiert. Proben mit Goldgehalten über dem Grenzwert (>10 g/t) wurden mittels einer Brandprobe mit abschließendem gravimetrischem Verfahren analysiert. Silber und andere Elemente wurden anhand eines Vier-Säuren-Aufschlusses mit abschließendem ICP-Verfahren ermittelt. Proben mit Silbergehalten über dem Grenzwert (>100 g/t) wurden mittels eines Vier-Säuren-Erzaufschlusses mit abschließendem ICP-AES-Verfahren erneut untersucht. In die Probencharge wurden systematisch Kontrollproben, bestehend aus zertifizierten Referenzproben und Leerproben, eingefügt und im Rahmen des robusten Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollprotokolls des Unternehmens analysiert.

Die Bodenproben wurden zur Probenaufbereitung an die Einrichtung von ALS Limited in Hermosillo (Sonora, Mexiko) und zur Analyse an das ALS-Labor in North Vancouver geschickt. Die Einrichtungen von ALS Hermosillo und North Vancouver sind nach ISO 9001 und ISO/IEC 17025 zertifiziert. Die Gold- und Multielementanalyse der Böden erfolgte durch Königswasseraufschluss und abschließendem ICP-MS-Verfahren unter Verwendung von 50 Gramm Nominalgewicht. Proben mit Goldgehalten über dem Grenzwert (1 g/t) wurden mit einem robusteren Königswasseraufschluss und abschließendem ICP-MS-Verfahren erneut analysiert. Proben mit Silbergehalten über dem Grenzwert (>100 g/t) wurden mittels eines Vier-Säuren-Erzaufschlusses mit abschließendem ICP-AES-Verfahren erneut untersucht. In die Probencharge wurden systematisch Kontrollproben, bestehend aus Leerproben und zertifizierten Referenzmaterialien, eingefügt und im Rahmen des robusten Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollprotokolls des Unternehmens analysiert.

Brodie A. Sutherland, CEO von Tocvan Ventures Corp., und qualifizierter Sachverständiger (Qualified Person/„QP“) im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101, hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung überprüft und genehmigt.

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Die Canadian Securities Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Diese Pressemeldung enthält „zukunftsgerichtete Informationen“. Darin enthalten sind auch Angaben des Unternehmens zu Aktivitäten, Ereignissen oder Entwicklungen, von denen das Unternehmen erwartet, dass sie in der Zukunft eintreten werden. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung enthalten Aussagen über die Verwendung des Erlöses aus der Platzierung. Nicht immer, aber häufig sind diese zukunftsgerichteten Aussagen anhand der Verwendung von in die Zukunft gerichteten Begriffen zu erkennen, wie z.B. „plant“, „erwartet“, „wird erwartet“, „budgetiert“, „geplant“, „schätzt“, „prognostiziert“, „beabsichtigt“, „geht davon aus“, „glaubt“ bzw. Abwandlungen solcher Begriffe und Phrasen (auch in verneinter Form) oder an Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreffen „können“, „könnten“, „würden“ oder „werden“.

Diese zukunftsgerichtete Aussagen - und sämtliche Annahmen, die ihnen zugrunde liegen - werden in gutem Glauben vorgenommen und spiegeln unsere derzeitige Einschätzung der Ausrichtung unserer Geschäftstätigkeit wider. Die Unternehmensführung ist der Ansicht, dass diese Annahmen angemessen sind. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen typischerweise bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen direkt oder indirekt genannt wurden. Diese Faktoren beinhalten unter anderem Risiken in Verbindung mit dem spekulativen Charakter der Geschäftstätigkeit, der Entwicklungsphase und der Finanzlage des Unternehmens. Die hier enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen entsprechen dem Stand der Dinge zum Zeitpunkt, als diese Pressemitteilung erstellt wurde. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse bzw. Ergebnisse noch aus sonstigen Gründen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen ausdrücklich gefordert.

Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von solchen Aussagen abweichen. Die Leser sollten sich daher nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen.

WEITERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE ÜBER:

TOCVAN VENTURES CORP.

Brodie A. Sutherland, CEO

1150, 707 – 7 Ave SW

Calgary, Alberta T2P 3H6

Telefon: 1 888 772 2452

E-Mail: ir@tocvan.ca

