Der Preisführer reduziert weitere 25 Artikel dauerhaft, darunter ein absolutes Lieblingsprodukt

Essen/Mülheim an der Ruhr (ots) - Ganz gleich ob beispielsweise Pflegeprodukte

für die ganze Familie oder das Futter für die Vierbeiner - ALDI hält sein

Versprechen ein und senkt 25 weitere Produkte verschiedener Warengruppen

dauerhaft im Preis. Besonders freuen können sich auch die Milch-Mäuse-Fans, denn

das beliebte Schokoladen-Produkt der Eigenmarke CHOCEUR ist ab sofort 20 Cent

günstiger. Kundinnen und Kunden können sich beim Erfinder des Discounts

jederzeit auf gute Qualität zum besten Preis verlassen.



Seit Anfang des Jahres hat ALDI in allen Filialen zahlreiche Artikel über alle

Warengruppen hinweg dauerhaft im Preis gesenkt, zuletzt waren es 100 Produkte

auf einen Schlag. Dabei zeigt der Erfinder des Discount-Prinzips genau auf,

welche Artikel reduziert sind.





Bei folgenden Artikeln können Kundinnen und Kunden schon beim Einkauf vor demFeiertagswochenende bares Geld sparen:Pflegeprodukte:- LACURA MED Urea Fußbalsam, 150-Milliliter-Tube für 1,65 Euro statt 1,85 Euro(-0,20 Euro)- LACURA MED Urea Körperlotion, 300-Milliliter-Flasche für 2,79 Euro statt 2,89Euro (-0,10 Euro)- LACURA Abschminktücher, 25er-Packung für 0,85 Euro statt 0,95 Euro (-0,10Euro)- EURODENT Kinderzahnbürste, 2er-Packung für 0,75 Euro statt 0,85 Euro (-0,10Euro)- EURODENT Kinderzahncreme, 100-Milliliter-Tube für 0,50 Euro statt 0,60 Euro(-0,10 Euro)- EURODONT Interdental-Bürsten, Zahnseide-Sticks oder Zahnseide, je Box für 1,25Euro statt 1,35 Euro (-0,10 Euro)Schokoladen-Snacks:- CHOCEUR Milch Jumbo Riegel, 150-Gramm-Packung für 1,69 Euro statt 1,89 Euro(-0,20 Euro)- CHOCEUR Milch Mäuse, 210-Gramm-Packung für 2,79 Euro statt 2,99 Euro (-0,20Euro)- CHOCEUR Schoko und Keks, 300-Gramm-Packung für 3,29 Euro statt 3,49 Euro(-0,20 Euro)- CHOCEUR Schoko Milch Riegel, 200-Gramm-Packung für 2,29 Euro statt 2,49 Euro(-0,20 Euro)- CHOCEUR Schokoriegel in den Sorten Cookies & Milk; Erdbeer Joghurt; LatteMacchiato; Nuss & Crisp; Joghurt und Knusper Milch, 200-Gramm-Packung für 2,29Euro statt 2,49 Euro (-0,20 Euro)- CHOCEUR Schoko Knusperriegel, 180-Gramm-Packung für 2,29 Euro statt 2,49 Euro(-0,20 Euro)- CHOCUER Riesen Schoko Küsse, 300-Gramm-Packung für 2,49 Euro statt 2,59 Euro(-0,10 Euro)- CHOCEUR Schoko Täfelchen, 5x40-Gramm-Packung für 2,79 Euro statt 2,99 Euro(-0,20 Euro)Fischkonserven:- ALMARE Thunfischsalat, 160-Gramm-Packung für 1,39 Euro statt 1,49 Euro (-0,10Euro)- ALMARE Thunfisch in Öl , 185-Gramm-Dose für 1,29 Euro statt 1,39 Euro (-0,10Euro)- ALMARE Thunfischfilets,195 -Gramm-Dose für 1,29 Euro statt 1,39 Euro (-0,10Euro)- ALMARE Heringsfilet in versch. Cremes, 200-Gramm-Dose für 1,09 Euro statt 1,29Euro (-0,20 Euro)- ALMARE MSC Heringsfilet in Tomatensauce, 200-Gramm-Dose für 0,99 Euro statt1,09 Euro (-0,10 Euro)Tiernahrung:- CACHET Premium Katzentrockennahrung, 800-Gramm-Packung für 1,89 Euro statt1,99 Euro (-0,10 Euro)- CACHET Katzen Knusperkissen, 150-Gramm-Packung für 0,95 Euro statt 0,99 Euro(-0,04 Euro)Weitere Produkte:- SÜSSLI Erythrit, 500-Gramm-Packung für 3,75 Euro statt 3,95 Euro (-0,20 Euro)- GRANDESSA Honig im Spender, 500-Gramm-Spender für 2,39 Euro statt 2,49 Euro(-0,10 Euro)- AMERICAN/TRADER JOE'S Erdnusscreme, 350-Gramm-Glas für 1,89 Euro statt 1,99Euro (-0,10 Euro)- WESTMINSTER Grüner Tee, verschiedene Sorten, 44-Gramm-Packung für 0,89 Eurostatt 0,99 Euro (-0,10 Euro)Pressekontakt:Unternehmensgruppe ALDI Nord: Nadine Aniol, mailto:presse@aldi-nord.deUnternehmensgruppe ALDI SÜD: Julia Leipe, mailto:presse@aldi-sued.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/112096/6058139OTS: ALDI