Vantage wird auf der Money Expo Colombia 2025 ausstellen

Hauptaussteller an der bevorstehenden Money Expo Colombia 2025 einer der am

meisten erwarteten Finanzveranstaltungen Lateinamerikas bekannt zu geben. Bei

der zweiten Auflage der Veranstaltung, die am 25. und 26. Juni im Centro de

Convenciones Ágora Bogotá stattfindet werden zwischen 5.000 und 7.000 Teilnehmer

Im Rahmen seines kontinuierlichen Engagements für Innovation wird Vantage den

größten Stand auf der Veranstaltung haben und die Stände 11 und 18 zu einem

interaktiven Raum kombinieren. Die erweiterte Präsenz spiegelt das ständige

Bestreben von Vantage wider den Besuchern ein möglichst ansprechendes und

Die Teilnehmer können sich auf Vorträge von drei Experten von Vantage freuen dieneue Denkanstöße liefern werden. Auf der Hauptbühne hält Alejandro Zelniker,Affiliate- und Partnerspezialist, einen aktuellen Vortrag mit dem Titel: "Wannverdienen Sie mehr? Investieren in turbulenten oder ruhigen Marktzeiten?. Erwird sich mit der Handelspsychologie, den Marktzyklen und den gängigen Ansätzenzur Verwaltung von Portfolios in Zeiten der Volatilität befassen.Auf der Podiumsdiskussion wird Rodrigo Martínez, Teamleiter fürGeschäftsentwicklung, einen Beitrag zum Thema "In der Toolbox des Brokers: Wasjeder Trader und Investor wissen sollte" leisten. Rodrigo wird fachkundigeEinblicke in das sich entwickelnde Instrumentarium geben das Makler den Händlernanbieten, von der technologischen Infrastruktur bis hin zu Analysen undInnovationen im Kundenservice. Zuletzt wird Julio Vasquez, Leiter fürGeschäftsentwicklung, an einer Podiumsdiskussion zum Thema "Risiken meistern:Strategien für Resilienz in unvorhersehbaren Märkten" teilnehmen. Angesichts derneuen Normalität der Volatilität wird Julio seine Sichtweise darlegen, wie erRisiken in verschiedenen Anlageklassen identifiziert, quantifiziert undverwaltet.Marc Despallieres, Geschäftsführer von Vantage Markets äußerte sich im Vorfeldder Veranstaltung wie folgt:"Lateinamerika ist eine der dynamischsten und am schnellsten wachsenden Regionenfür Finanzinnovationen, und die Money Expo Colombia bietet eine wertvollePlattform, um mit Branchenvertretern aus der gesamten Region in Kontakt zutreten. Vantage ist stolz darauf auf der Messe stark vertreten zu sein - diesspiegelt unser kontinuierliches Engagement für die Unterstützung der gesamten