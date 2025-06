Werden durch KI weniger Beschäftigte brauchen

Sal-Paradise schrieb 10.04.25, 13:32

Chinesische Waren mit ca. 125% Zöllen zu belegen, wird den US-Bürger wohl den einen oder anderen Taler an "Mehrkosten" aufbürden. Das Zollprojekt ist nichts anderes als die größte Steuererhöhung die in den USA jemals stattgefunden hat, wenn sie so wie von Trump geplant umgesetzt würde. Nebenbei rasiert er noch die eigene Halbleiterindustrie und kickt Unternehmen wie Nike und Lululemon in den Mülleimer. Da steht jetzt recht viel Rauch in der Luft, was aber kein Grund für mich ist meine AMZN-Shares zu reduzieren. Und ja, kann nochmals schön nach Süden laufen, aber in der Intensität und Schnelligkeit wie Trump seine Meinung ändert, kann man kaum mehr seriös Aktienhandel betreiben. Außer man kauft und bleibt dann standhaft und cool. AMZN ist viel zu erfolgreich, um hier "langfristig" ängstlich sein zu müssen.