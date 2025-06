Ölpreisanstieg kommt auch an den Tankstellen an / Benzin und Diesel im Vergleich zur Vorwoche um 2,4 Cent bzw. 3,9 Cent teurer (FOTO)

München (ots) - Im Vergleich zur Vorwoche haben sich die Preise an den deutschen

Tankstellen spürbar erhöht. Der Preis für einen Liter Diesel stieg hierbei

deutlicher als bei Benzin. 3,9 Cent teurer ist ein Liter im bundesweiten

Durchschnitt im Vergleich zur Vorwoche und kostet damit 1,589 Euro. Bei Super

E10 kletterte der Preis um 2,4 Cent auf 1,692 Euro. Das zeigt die ADAC

Auswertung der Kraftstoffpreise an mehr als 14.000 Tankstellen in Deutschland.



Ausschlaggebend für den Preisanstieg an den Zapfsäulen ist die Krise im Nahen

Osten. Die wachsende Besorgnis über den Fortgang der Auseinandersetzung zwischen

Israel und Iran und einer weiteren Eskalation spiegelt auch der Ölpreis wider.

Bei einer Sperrung der Straße von Hormus würden die Ölversorgungswege stark

beeinträchtigt, außerdem wird rund ein Drittel des weltweiten Ölangebots in der

betroffenen Region gefördert. So kletterte der Preis für ein Barrel Brent-Öl

binnen einer Woche um rund zehn Dollar auf nun fast 77 US-Dollar. In Anbetracht

dieses deutlichen Aufschlags befinden sich die Kraftstoffpreise insgesamt noch

auf einem moderaten Niveau.



Angesichts der starken Preisschwankungen im Tagesverlauf ist es nach wie vor

entscheidend für Autofahrerinnen und Autofahrer, zu einem günstigen

Tageszeitpunkt zu tanken. In den Abendstunden sind die Spritpreise an der großen

Mehrheit der Tankstellen unabhängig vom Wochentag am niedrigsten, vor allem

zwischen 19 Uhr und 20 Uhr. Hier kann man im Schnitt rund 13 Cent je Liter im

Vergleich zu der Spitze am Morgen sparen.



Zudem lohnt es sich stets, im Vergleich billige Tankstellen aufzusuchen. Über

die Spritpreis-App "ADAC Drive" können Verbraucher rund um die Uhr die aktuellen

Preise an den mehr als 14.000 Tankstellen in Deutschland einsehen und dann

gezielt die günstigste Station in der Nähe ansteuern.



Ausführliche Informationen zum Kraftstoffmarkt und aktuelle Preise gibt es unter

http://www.adac.de/tanken .



