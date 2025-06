Dieser Öl-Preis könnte die Börse ins Wanken bringen

Die Straße von Hormus gilt als neuralgischer Punkt im globalen Energiehandel. Etwa 20 Prozent des weltweiten Öltransports passieren diesen Seeweg. In der Vergangenheit hatte der Iran mehrfach gedroht, die Meerenge zu blockieren – umgesetzt wurde das bisher nie.

Trotzdem war die Stimmung an den US-Börsen angespannt. Der Dow Jones verlor am Dienstag 0,7 Prozent, der S&P 500 fiel um 0,84 Prozent, der Nasdaq sank um 0,91 Prozent. Gleichzeitig legten die Ölpreise kräftig zu, WTI kletterte auf über 75 US-Dollar – der höchste Stand seit Januar.

Doch auch Mike Wilson von Morgan Stanley sieht keinen Grund zur Panik. Er rechnet mit einem Rückgang der Aktienkurse um 5 bis 7 Prozent – allerdings nur, wenn der Ölpreis stark steigen sollte. "Ich denke, wenn der Ölpreis auf 90 US-Dollar oder mehr steigen würde, hätten wir ein echtes Problem, aber das ist derzeit nicht der Fall", so Wilson gegenüber CNBC. Die Gewinnprognosen für US-Unternehmen hätten sich zuletzt deutlich verbessert – das überwiege derzeit die geopolitischen Risiken.

Trotz der Unsicherheit sei also keine nachhaltige Marktverwerfung zu erwarten. Selbst eine mögliche US-Beteiligung am Konflikt, wie sie Medienberichte nach einem Krisentreffen von US-Präsident Trump mit seinen Militärberatern nahelegen, würde laut Papic vor allem symbolischer Natur bleiben. "Die USA verfügen bereits über mehr als genug Ressourcen im Nahen Osten, ganz zu schweigen davon, dass sie in der Lage sind, den Iran von Missouri aus anzugreifen", so Papic.

Dennoch gilt: Anleger sollten vorbereitet sein – und bei Panikreaktionen nicht überstürzt handeln.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





