Gold, Genehmigung, Gewinn: Tocvans Pilotanlage nimmt Fahrt auf

Wenn Vision zur Realität wird: Tocvan Ventures Corp. steht unmittelbar vor einem historischen Meilenstein in der Unternehmensgeschichte. Nach monatelanger Planung und herausragenden Bohrergebnissen rückt nun der Startschuss für die Testmine in greifbare Nähe. Was auf den ersten Blick nach einer technischen Meldung klingt, entpuppt sich bei genauerem Hinsehen als Gamechanger – für das Unternehmen ebenso wie für seine Anleger. Denn mit dem Testminenbetrieb beginnt die Transformation vom Explorationsunternehmen zum angehenden Produzenten. Und das in einem Umfeld, das kaum besser sein könnte: Goldpreise auf Allzeithoch, schnelle Genehmigungsverfahren in Mexiko und eine Pilotanlage womöglich auf 100% eigenem Boden. Was das alles für Tocvan und seine Aktionäre bedeutet? Lesen Sie selbst.

Heute verkündete Tocvan, dass das Unternehmen mit dem Design und der konkreten Ausarbeitung für eine Pilotminenanlage auf seinem zu 100% kontrollierten Gran Pilar Gold-Silber-Projekt in Sonora, Mexiko, entscheidend vorangeschritten ist. Damit beginnt eine neue, besonders wichtige Phase – für das Unternehmen ebenso wie für seine Aktionäre.

Ein bedeutender Schritt in Richtung Produktion

Die geplante Pilotanlage soll bis zu 50.000 Tonnen Gold-Silber-Erz verarbeiten und dient als Schlüsselprojekt zur wirtschaftlichen Bewertung des Gran Pilar Projekts. Die Genehmigungsunterlagen wurden nun finalisiert und bei der zuständigen Minenbehörde eingereicht. Besonders erfreulich für Investoren: Genehmigungsverfahren in Mexiko gelten im internationalen Vergleich als zügig. Während Pilotanlagen in Nordamerika mitunter Jahre auf behördliche Freigaben warten, erfolgt dies in Mexiko oftmals in deutlich kürzeren Zeiträumen von nur 5 Wochen – ein nicht zu unterschätzender Wettbewerbsvorteil im Vergleich zu Projekten in Nordamerika und anderswo.

Mexiko: Standortvorteil durch bewährtes Haufenlaugungsverfahren

Das Herzstück der geplanten Minenanlage ist das sogenannte "Heap Leaching" (Haufenlaugungsverfahren), ein erprobtes Verfahren, das in vielen anderen Ländern nur unter strengsten Umweltauflagen oder gar nicht zulässig ist. In Mexiko hingegen ist dieses Verfahren im Goldbergbau gängige Praxis und erlaubt eine besonders kosteneffiziente und gleichzeitig effektive Gewinnung von Edelmetallen.

Hochgradige Bohrergebnisse stützen wirtschaftliches Potenzial

Die Errichtung der Pilotanlage ist auch eine logische Konsequenz aus den herausragenden Bohrergebnissen der vergangenen Monate. Besonders hervorzuheben sind:

• 106,8 m mit 0,6 g/t Gold, inkl. 3,1 m mit 19,4 g/t Gold (Februar 2025)

• 83,5 m mit 1,3 g/t Gold, inkl. 9,7 m mit 10,3 g/t Gold (März 2025)

• 64,9 m mit 1,2 g/t Gold, inkl. 3 m mit 21,6 g/t Gold und 209 g/t Silber (März 2025)

• 41,2 m mit 1 g/t Gold, inkl. 6,1 m mit 5,4 g/t Gold (Mai 2025)

Diese Gold- und Silbergehalte über beachtliche Bohrlängen liegen deutlich über dem, was viele andere Tagebauprojekte in Mexiko vorweisen können. Noch ausstehende Bohrergebnisse sorgen zusätzlich für Spannung bei Anlegern – ebenso wie das angekündigte neue Bohrprogramm, das laut heutiger Pressemitteilung zur ebenfalls zur Genehmigung eingereicht wurde und somit demnächst beginnen kann.

100% Eigentum, 100% Kontrolle

Ein weiterer Pluspunkt: Die geplante Testmine könnte ausschließlich auf Grundstücken errichtet werden, an denen Tocvan eine vollständige Eigentümerschaft besitzt. Dies bedeutet maximale unternehmerische Flexibilität und reduziert potenzielle Interessenskonflikte mit Partnern oder Behörden auf ein Minimum.

Brodie A. Sutherland, CEO von Tocvan, betont die strategische Bedeutung des Projekts: "Wir sind begeistert, Gran Pilar mit dieser Pilotanlage voranzubringen – ein entscheidender Schritt zur Erschließung des vollen Potenzials des Projekts. In Kombination mit unseren außergewöhnlichen Bohrergebnissen und robusten metallurgischen Daten wird diese Anlage entscheidende Einblicke in die wirtschaftliche Tragfähigkeit unserer Gold- und Silberressourcen liefern und damit den Wert für unsere Aktionäre steigern."

Fazit: Wichtiger Katalysator für den Unternehmenswert

Tocvan steht damit vor einem bedeutenden Umbruch: Der Übergang von der Explorations- zur Umsetzungsphase in die Produktion. Für bestehende Aktionäre ergibt sich die Chance auf eine signifikante Neubewertung, während neue Investoren in ein Projekt mit klarem Fortschritt und hohem Aufwärtspotenzial einsteigen können – unterstützt durch starke Fundamentaldaten, eine günstige Genehmigungslage und rekordhohe Goldpreise.

Besonders bemerkenswert ist auch das wirtschaftliche Potenzial der geplanten Pilotanlage: Selbst bei einem vergleichsweise moderaten durchschnittlichen Goldgehalt von nur 1 g/t könnten bei einer Verarbeitung von 50.000 Tonnen Erz bis zu 50.000 Gramm Gold (entspricht etwa 1.607 Unzen) gewonnen werden. Beim aktuellen Goldpreis von $3.400 USD/Unze entspricht das einem möglichen Bruttoerlös von über $5,46 Millionen USD.

Das zeigt: Allein die Testmine kann einen erheblichen Cashflow generieren – genug, um daraus nicht nur weitere Explorationsaktivitäten, sondern auch die Vorbereitung der kommerziellen Produktion teilweise oder sogar vollständig zu finanzieren. In einem Umfeld mit steigender Goldnachfrage und wachsendem Investoreninteresse ist Tocvan somit bestens positioniert, seinen Börsenwert in kurzer Zeit deutlich zu steigern. Die kommenden Wochen und Monate werden also entscheidend – mit der Aussicht auf nachhaltigen Wertzuwachs für alle Anteilseigner.



Vollbild / "Während wir das Internet, KI und Elektroautos entwickelt haben... Gold hat seit 2000 still und leise eine Rendite von 1.000% erzielt, während der S&P nur 312% erreichte. Das Geheimnis des alten Hedgefonds-Managers? Einfach einen glänzenden "Pet Rock" kaufen und abwarten." (Quelle)



Vollbild / "Kann Gold 16.000 Dollar erreichen? Da wir uns in der Endphase eines Schuldenzyklus befinden, der zu einem sprunghaften Anstieg des Goldpreises führt, stellt sich die Frage: Wie hoch kann Gold steigen? Ein Vergleich der aktuellen Hausse mit den beiden vorangegangenen deutet auf einen Anstieg des Goldpreises auf bis zu 16.000 Dollar pro Unze hin." Lesen Sie den vollständigen Artikel: https://moneymetals.com/news/2025/04/28/can-gold-reach-16000-004021



Vollbild / "Ups, ich weiß, dass es niemanden interessiert, aber der kanadische Dollar bricht gerade aus. Meiner Meinung nach ist dies wahrscheinlich der Beginn einer umfassenderen Aufwärtsbewegung. Kanadische Dollar-denominierte Vermögenswerte [wie Aktien] dürften von dieser Verschiebung erheblich profitieren. Und ja, das sollte auch die Mehrheit der Minenunternehmen einschließen." (Quelle)



Vollbild / Übersicht des Gran Pilar Projekts: Über 22 km² aussichtsreiches Gelände mit 2 primären Zielzonen: South Block, die direkte Erweiterung und Ausdehnung der historischen Main Zone, geprägt durch ein sich ausdehnendes Netz von Erzadern mit bislang ungetesteten Bohrzielen; North Block, eine 3,2 x 1,5 km große Zone mit Pyrit- und Tonalteration, die mit hochgradigen Gold-Silber-Vorkommen übereinstimmt – ein Gebiet, das bislang weitgehend unexploriert ist.

Gran Pilar Bohr-Highlights

Zu den 2024 RC-Bohrhöhepunkten gehören (alle Längen sind Bohrmächtigkeiten):

• 42,7 m mit 1 g/t Au, inkl. 3,1 m mit 10,9 g/t;

• 56,4 m mit 1 g/t Au, inkl. 3,1 m mit 14,7 g/t;

• 16,8 m mit 0,8 g/t Au und 19 g/t Ag.

Zu den Höhepunkten der Phase-III-Diamantbohrungen 2022 gehören:

• 116,9 m mit 1,2 g/t Au, inkl. 10,2 m mit 12 g/t Au und 23 g/t Ag;

• 108,9 m mit 0,8 g/t Au, inkl. 9,4 m mit 7,6 g/t Au;

• 63,4 m mit 0,6 g/t Au und 11 g/t Ag, inkl. 29,9 m mit 0,9 g/t Au und 18 g/t Ag.

Zu den Höhepunkten der RC-Bohrungen der Phase-II 2021 gehören:

• 47,7 m mit 0,7 g/t Au, inkl. 3 m mit 5,6 g/t Au

• 39,7 m mit 1 g/t Au, inkl. 1,5 m mit 14,6 g/t Au;

Zu den Höhepunkten der RC-Bohrungen der Phase-I 2020 gehören:

• 94,6 m mit 1,6 g/t Au, inkl. 9,2 m mit 10,8 g/t Au und 38 g/t Ag;

• 41,2 m mit 1,1 g/t Au, inkl. 3,1 m mit 6 g/t Au;

• 24,4 m mit 2,5 g/t Au + 73 g/t Ag, (3,3 g/t Au-Äquivalent)

-- inkl. 1,5 m mit 33,4 g/t Au + 1.090 g/t Ag, (45,7 g/t Au-Äquivalent)

15.000 m historische Kern- und RC-Bohrungen:

• 61 m mit 0,8 g/t Au;

• 21 m mit 38,3 g/t Au und 38 g/t Ag;

• 13 m mit 9,6 g/t Au;

• 9 m mit 10,2 g/t Au und 46 g/t Ag.

Zusammenfassung der Pilar-Großprobe

• 62% Goldgewinnung über einen Laugungszeitraum von 46 Tagen;

• Gehalt im Fördererz: 1,9 g/t Au + 7 g/t Ag; Gehalt im gewonnenen Erz: 1,2 g/t Au + 3 g/t Ag;

• Die Sammelprobe enthielt nur den groben Materialanteil (plus-3/4-Zoll bis plus-1/8-Zoll);´

• Der feine Anteil (minus-1/8-Zoll) deutet auf eine schnelle Gewinnung mit bewegter Laugung hin:

• Der Agitated-Bottle-Roll-Test ergab eine schnelle/hohe Ausbeute: 80% Ausbeute Au + 94% Ag nach einer schnellen 24-stündigen Verweilzeit.

Zusätzliche metallurgische Studien

• Die Schwerkraftausbeute mit bewegter Laugung ergab 5 zusammengesetzte Proben;

• 95 bis 99% Gewinnung von Au;

• 73 bis 97% Gewinnung von Ag;

• Einschließlich der Gewinnung von 99% Au + 73% Ag aus einem Bohrkernverbund in 120 m Tiefe.

Da das Management vom Potenzial des Projekts überzeugt ist, beschreibt das Unternehmen zurzeit eine Genehmigungs- und Betriebsstrategie für eine Pilotanlage bei Pilar. Die Anlage würde ein solides Testabbauszenario untermauern, das bis zu 50.000 Tonnen Material verarbeiten soll. Der Zeitplan und das Budget werden zurzeit vorbereitet mit dem Ziel, die Erschließung Anfang 2025 voranzutreiben. Da die Goldpreise ein Allzeithoch erreicht haben, ist das Unternehmen der Auffassung, dass der Vor-Ort-Testabbau wichtige wirtschaftliche Parameter liefern und das Mineralpotenzial des Gebiets verdeutlichen wird. Im Jahr 2023 entnahm das Unternehmen eine Massenprobe außerhalb des Standortes, die wichtige Daten lieferte, die das Potenzial zur Gewinnung von Gold und Silber durch eine Vielzahl von Methoden, einschließlich Haufenlaugung, Schwerkraft und Rührlaugung, verdeutlichten (für weitere Details siehe Pressemitteilung vom 22. August 2023).

Unternehmensdetails



Tocvan Ventures Corp.

Suite 1150 Iveagh House

707 – 7th Avenue S.W.

Calgary, Alberta, Kanada T2P 3H6

Telefon: +1 403 668 7855

Email: bsutherland@tocvan.ca (Brodie Sutherland)

www.tocvan.com

ISIN: CA88900N1050

Aktien im Markt: 59.737.745

Kanada Symbol (CSE): TOC

Aktueller Kurs: $0,59 CAD (17.06.2025)

Marktkapitalisierung: $35 Mio. CAD

Deutschland Symbol / WKN (Tradegate): TV3 / A2PE64

Aktueller Kurs: €0,369 EUR (18.06.2025)

Marktkapitalisierung: €22 Mio. EUR

Kontakt



www.rockstone-research.com

Tocvan News-Disclaimer: Brodie A. Sutherland, CEO von Tocvan Ventures Corp. und eine gemäß der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101 qualifizierte Person („QP“), hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen geprüft und genehmigt. Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen: Weder die Canadian Securities Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der Canadian Securities Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung. Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen“, die unter anderem Aussagen über Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen enthalten können, die das Unternehmen in der Zukunft erwartet oder für möglich hält. Zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung umfassen Aussagen über die Verwendung der Erlöse aus dem Angebot. Solche zukunftsgerichteten Informationen sind häufig, aber nicht immer, durch die Verwendung von Wörtern und Ausdrücken wie „plant“, „erwartet“, „wird erwartet“, „Budget“, „geplant“, „Schätzungen“, „Prognosen“, „beabsichtigt“, „erwartet“ oder „glaubt“ oder Variationen (einschließlich negativer Variationen) solcher Wörter und Ausdrücke oder die Angabe, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse „können“, „könnten“, „würden“, „dürften“ oder „werden“ erfolgen, eintreten oder erreicht werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen und alle Annahmen, auf denen sie beruhen, werden in gutem Glauben getroffen und spiegeln unsere aktuelle Einschätzung hinsichtlich der Ausrichtung unseres Geschäfts wider. Das Management ist der Ansicht, dass diese Annahmen angemessen sind. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem Risiken im Zusammenhang mit dem spekulativen Charakter der Geschäftstätigkeit des Unternehmens, der Entwicklungsphase des Unternehmens und der Finanzlage des Unternehmens. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung zur Aktualisierung zukunftsgerichteter Aussagen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen.

Rockstone Disclaimer: Beim Text handelt es sich u.a. um zitierte Teile der Tocvan-Pressemitteilung, die frei aus dem Englischen übersetzt sind. Bitte lesen Sie den vollständigen Disclaimer im vollständigen Research Report als PDF (hier), da fundamentale Risiken und Interessenkonflikte vorherrschen. Der Autor, Stephan Bogner, hält Aktien von Tocvan Ventures Corp., sodass er von Handelsvolumen- und Kurssteigerungen profitieren wird, wobei er für die hiesigen Ausführungen und Verbreitung auch bezahlt wird. Obwohl der Autor nicht direkt vom Unternehmen beauftragt und bezahlt wird, so findet eine Bezahlung von Dritten statt, wobei diese Dritten ebenfalls Aktien von Tocvan halten und von Handelsvolumen- und Kursanstiegen profitieren, sodass insgesamt mehrere Interessenkonflikte vorherrschen. Die hiesigen Ausführungen sollten somit nicht als Kaufempfehlung oder sonst wie als Handlungsempfehlung gewertet werden, sondern als Werbung. Einstige Profite sind keine Garantie für zukünftige Profite. Es wird empfohlen, dass Sie sich bei Investitionen immer der Hilfe von ausgebildeten und rechtlich eingetragenen Finanzberatern bedienen oder sich entsprechend Ihrem persönlichen Finanzhintergrund individuell beraten lassen. Vor einer Investition ist es empfehlenswert, genau festzulegen, welche Finanzziele Sie verfolgen, diese dann nach Relevanz einzuordnen, um dann festzustellen, welches Risiko Sie bereit sind, einzugehen, sodass alsdann ein vollständiger Finanzplan von einem anerkannten Finanzberater erstellt werden kann. Bitte holen Sie sich vor einer Investition zwingend einen solchen Finanzberater zur Seite und lesen Sie den vollständigen Disclaimer auf der Webseite von Rockstone Research.