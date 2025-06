IN ZWEI WOCHEN STARTET HUBLOT DIE UHR FÜR DIE UEFA WOMEN'S EURO 2025(TM)

Nyon, Schweiz (ots/PRNewswire) - IN DIESEM SOMMER KOMMT DER FUSSBALL IN DIE

SCHWEIZ - MIT DER UEFA WOMEN'S EURO 2025(TM). HUBLOT, DIE FÜHRENDE UHRENMARKE IM

FUSSBALL, WIRD ALS OFFIZIELLER ZEITNEHMER



JEDE MINUTE DES TURNIERS ERFASSEN





Nur noch zwei Wochen! Am Mittwoch, dem 2. Juli, beginnt die UEFA Women's EURO2025(TM), und Hublot wird dabei sein, um jede Minute dieses Ereignisses zumessen. Das Turnier wird zwischen 16 Teams in acht Stadien in der Schweizausgetragen, dem Heimatland der Marke. Hublot, die erste SchweizerLuxusuhrenmarke im Fußball, wird dabei als offizieller Zeitnehmer fungieren -wie schon vor drei Jahren, als England die UEFA Women's EURO ausrichtete.Hublot wird während des gesamten Turniers stark präsent sein, mitBildschirm-Grafiken für das Fernsehpublikum und natürlich mit der legendärenSchiedsrichtertafel in Form der Big Bang, mit der der vierte Offizielle amSpielfeldrand Auswechselungen und Verlängerungen anzeigt. Das berühmteschwarzweiße Logo von Hublot wird während der Spiele auf den LED-Bildschirmenrund um das Spielfeld und auf den Großbildschirmen in den Austragungsstadien zusehen sein.Die Offiziellen werden an den Spieltagen die Hublot Big Bang e Gen3 tragen, einehochmoderne Smartwatch, die exklusiv für Schiedsrichter und ihre Assistentenentwickelt wurde. Diese Uhr ist mit Funktionen ausgestattet, die die Offiziellenunterstützen, etwa bei der Überwachung der gelben Karten und etwaigenNachspielzeiten.Auch zahlreiche Spielerinnen, Trainer und Experten werden während des Turniersmit Uhren aus der Kollektion von Hublot zu sehen sein. Dazu werden auch dieglanzvollen, farbenfrohen und innovativen Neuheiten zählen, die im April auf derWatches and Wonders 2025 in Genf vorgestellt wurden, um das 20-jährige Jubiläumder Big Bang zu feiern, der bahnbrechenden Luxus-Sportuhr von Hublot.Darüber hinaus freut sich Hublot, bekanntgeben zu können, dass bei der UEFAWomen's EURO in diesem Sommer gleich zwei Größen des Damenfußballs antretenwerden, die zu den Freundinnen der Marke zählen. Die erste ist Ada Hegerberg :Hublot arbeitet schon seit 2019 mit der norwegischen Legende zusammen, die alserste Spielerin mit dem Ballon d'Or Féminin für die "Weltfußballerin des Jahres"ausgezeichnet wurde und in der UEFA Women's Champions League(TM) den Tor-Rekordhält.Und in diesem Jahr kann Hublot mit der spanischen Starspielerin Aitana Bonmatíeine weitere Ausnahme-Athletin in der Hublot-Familie willkommen heißen. Mit nur27 Jahren gilt Aitana schon als eine der besten Fußballerinnen aller Zeiten. ImLauf ihrer ereignisreichen Karriere hat die Mittelfeldspielerin der FC BarcelonaFémini bereits unzählige Klubtrophäen und individuelle Auszeichnungen errungen,