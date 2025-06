1 Value-, Buffett- & Dividendenaktie mit 3,5 % Rendite & Turnaround-Potenzial

Oft wartet er viele Jahre geduldig, bis sich entsprechende Gelegenheiten auftun, agiert dann aber umso offensiver. So nutzte er den 1987er-Crash zum Kauf von Coca-Cola -Aktien, investierte nach der Corona-Pandemie in Chevron und Occidental Petroleum und beteiligte sich 2008 an BYD .

Eine Dividendenaktie, die derzeit ebenfalls langfristig eine Value-Chance sein könnte, ist Brown-Forman.

Was Brown-Forman auszeichnet

Das Unternehmen existiert bereits seit 1870, sitzt in Louisville (Kentucky, USA) und ist auf die Herstellung und den Vertrieb von alkoholischen Getränken spezialisiert. Dazu gehören mehr als 40 bekannte Marken wie Jack Daniel’s, Woodford Reserve, Old Forester, el Jimador, Herradura, Fords Gin, Benriach und The Glendronach. Hinzu kommt ein breites Portfolio an Whiskeys, Likören, Tequilas, Vodkas, Gins, Rums, Brandys sowie Ready-to-Drink- und Ready-to-Pour-Produkten.

Zwar erzielt Brown-Forman seinen Hauptumsatz mit etwa 45 Prozent in den USA, ist mittlerweile aber auch weltweit in mehr als 170 Ländern vertreten.

Trotz der Marktkapitalisierung von 12,3 Milliarden US-Dollar (18.06.2025) ist Brown-Forman weiterhin ein Familienunternehmen . Campbell P. Brown, Elizabeth M. Brown und Stuart R. Brown sind im Aufsichtsrat vertreten und halten insgesamt mehr als 50 Prozent der Stimmrechte.

Brown-Forman ist sehr profitabel

Darüber hinaus verfügt Brown-Forman über eine solide Geschäftsentwicklung.

So sind Umsatz und Gewinn in den vergangenen 17 Geschäftsjahren (2009 bis 2025) von 2.481 Millionen auf 3.975 Millionen US-Dollar beziehungsweise von 435 Millionen auf 869 Millionen US-Dollar gestiegen. Dabei lag die Gewinnmarge meist über 20 Prozent und die Gesamtkapitalrendite stets im zweistelligen Bereich bei über zehn Prozent .

Brown-Forman ist somit sehr effizient, was sich auch in der Bilanz mit 49,4 Prozent Eigenkapital niederschlägt (Stand: Ende April 2025).

Stetige Dividenden

Hinzu kommt eine sehr beeindruckende Dividendenhistorie.

So schüttet das Unternehmen seit mittlerweile 80 Jahren quartalsweise kontinuierlich aus und hat die Zahlungen in den vergangenen 40 Jahren stetig erhöht. Die aktuelle Dividendenrendite beträgt 3,51 Prozent (18.06.2025).

Quelle: https://investors.brown-forman.com/investors/stock-information/dividend-history/default.aspx

Warum die Aktie gefallen ist

Auch wenn sich die Ergebnisse seit 2022 auf Jahresbasis stabil entwickelt haben, ist die Aktie seitdem um mehr als 71 Prozent gesunken (18.06.2025).

So gesehen ist ein Großteil des Kursrückgangs auf eine Bewertungsnormalisierung zurückzuführen. Lag beispielsweise das Kurs-Gewinn-Verhältnis im Juli 2023 bei 43,5 , beträgt es heute nur noch 14,03 (18.06.2025).

Doch im dritten Geschäftsquartal 2025 kam es auch zu einem Umsatz- und Gewinnrückgang um sieben beziehungsweise 45 Prozent, was auf zunehmende geopolitische Risiken, höhere US-Zölle und verunsicherte Konsumenten zurückzuführen ist.

Doch sie werden sich mittelfristig durch neue Handelsabkommen, - wege und Regelungen sehr wahrscheinlich wieder normalisieren. Gleichzeitig reduziert Brown-Forman die Kosten und profitiert von Steuersenkungen.

In dieser Situation kommt dem Unternehmen seine sehr solide finanzielle Aufstellung zugute, wodurch es selbst aktuell noch eine hohe Gewinnmarge von 16,3 Prozent erzielt.

Quelle: macrotrends.net

CEO-Einschätzung

"Unsere Fähigkeit, in einem Jahr mit nachlassender Verbrauchernachfrage organisches Wachstum zu erzielen, ist ein Beweis für die Stärke und Widerstandsfähigkeit unseres Teams. Obwohl unsere Ergebnisse nicht unseren langfristigen Wachstumszielen entsprachen, haben wir in einem außerordentlich schwierigen makroökonomischen Umfeld wichtige Fortschritte erzielt. Mit Blick auf das Geschäftsjahr 2026 erwarten wir weiterhin Gegenwind. Dennoch sind wir zuversichtlich, dass wir mit Agilität, Innovation und einem klaren Fokus auf die Umsetzung gut aufgestellt sind, um Unsicherheiten zu meistern und neue Chancen für nachhaltiges, langfristiges Wachstum zu erschließen", so der Präsident und CEO Lawson Whiting im Bericht zum dritten Geschäftsquartal 2025.

Fazit

Brown-Forman ist ein gut positioniertes, breit aufgestelltes Unternehmen, dessen Produkte auch zukünftig weiter gefragt sind. Es ist sehr profitabel und zahlt regelmäßig Dividenden, während die Aktie zu einer günstigen Bewertung notiert.

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE-Redaktion