Versorgungssicherheit und Klimaschutz setzen Wettbewerbsfähigkeit voraus / en2x-Pressekonferenz zu Fortschrittsbericht und Lage der Branche (FOTO)

Berlin (ots) - Die Kohlenwasserstoffwirtschaft in Deutschland befindet sich in

einer schwierigen Lage. Produktionskapazitäten werden reduziert,

Wertschöpfungsketten geraten unter Druck, Arbeitsplätze und

Versorgungssicherheit sind perspektivisch gefährdet. "Gefragt sind jetzt

politische Maßnahmen, welche unsere Wettbewerbsfähigkeit stärken und zugleich

die Bedingungen für den Hochlauf CO2-armer Produkte verbessern", forderte

Patrick Wendeler, Vorstandsvorsitzender en2x - Wirtschaftsverband Fuels und

Energie, heute in Berlin anlässlich der Vorstellung des aktuellen

Fortschrittsberichts des Verbandes.



"Hohe Energiekosten in Deutschland und der europäische Emissionshandel belasten

die Standorte zunehmend", so Wendeler. Ohne wettbewerbsfähige

Kohlenwasserstoffwirtschaft sei jedoch weder eine krisenresiliente und

bezahlbare Energieversorgung noch eine erfolgreiche Energiewende möglich. Mit

fast 80 Prozent haben Kohlenwasserstoffe heute, weit vor Strom, den größten

Anteil an der Energieversorgung in Deutschland - vor allem in Form von Kraft-

und Brennstoffen. Zudem erzeugt die Kohlenwasserstoffwirtschaft Grundstoffe für

andere Branchen und ist Bestandteil strategisch wichtiger Wertschöpfungsketten.





Das machten im Verlauf der digitalen Veranstaltung auch Prof. Hubertus Bardt,

Geschäftsführer beim Institut der deutschen Wirtschaft Köln e. V. (IW), sowie

en2x-Hauptgeschäftsführer Prof. Christian Küchen deutlich. "Im Sinne der

Klimaziele muss, trotz Elektrifizierung, ein erheblicher Anteil der heute

eingesetzten Kohlenwasserstoffe Zug um Zug von fossil auf CO2-neutral umgestellt

werden. Neben der Stromwende brauchen wir darum auch eine Molekülwende. Das

setzt einen Transformationsprozess voraus, der enorme Herausforderungen mit sich

bringt - zusätzlich zu denen, vor der die Branche bereits heute steht", so

Küchen. Wichtig sei es, die von der Bundesregierung angekündigte Reduzierung der

Industriestromkosten rasch umzusetzen. Auf EU-Ebene müsse sich Deutschland u. a.

dringend für eine Reform des europäischen Emissionshandels einsetzen. Patrick

Wendeler wies auch darauf hin, dass die Branche beim Hochlauf von E-Ladesäulen

sehr aktiv ist. Auch hier muss es aus Sicht von en2x für einen bedarfsgerechten

Ausbau, nicht nur an Tankstellen, bessere Voraussetzungen geben, zum Beispiel

durch weniger Bürokratie.



Wendeler betonte, für eine erfolgreiche Molekülwende seien zudem

Rahmenbedingungen notwendig, die Zukunftsinvestitionen in Deutschland

attraktiver machen und neue Geschäftsmodelle ermöglichen: "Unsere Branche ist

mit dem Bundeswirtschaftsministerium dazu bereits in einen Dialog getreten, den

wir fortsetzen möchten." Zu dem Dialog hat das Ministerium einen Ergebnisbericht

erstellt. Mit dem heute veröffentlichen Fortschrittsbericht zur Transformation

legt nun en2x eine Übersicht aktueller Entwicklungen und Positionen vor,

angereichert mit aktuellen Zahlen, Daten und Fakten. Küchen: "Beide Dokumente

sind eine sehr gute Grundlage für weitere Diskussionen und Maßnahmen."



