Benjamin Fischer ab Oktober neuer Geschäftsführer von ARTE Deutschland (FOTO)

Baden-Baden/Straßburg (ots) - Die Gesellschafterversammlung von ARTE Deutschland

hat am heutigen Mittwoch, den 18. Juni 2025, Benjamin Fischer mit Wirkung zum 1.

Oktober 2025 zum neuen hauptamtlichen Geschäftsführer von ARTE Deutschland

ernannt. Wie bereits sein Vorgänger, Markus Nievelstein, soll auch Benjamin

Fischer zusätzlich die Rolle des ARD-Koordinators für ARTE Deutschland

übernehmen - vorbehaltlich der Entscheidung der ARD-Intendantinnen und

-Intendanten am 24. Juni. Das Amt des nebenamtlichen Geschäftsführers und

ZDF-Koordinators hat Wolfgang Bergmann inne.



Benjamin Fischer bringt über 15 Jahre Führungserfahrung im

öffentlich-rechtlichen Rundfunk sowie ausgeprägte interkulturelle Kompetenz mit.

Seit 2017 ist er Leiter von ARD-Online in Mainz. Dort verantwortet er die

Streaming-Angebote der ARD - insbesondere Mediathek und Audiothek - und

koordiniert die Digitalstrategie des Senderverbunds. Als Mitgründer des

ARD-ZDF-Streamingnetzwerks entwickelte er eine gemeinsame und zukunftsfähige

Plattformstrategie für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Auch bei ARTE ist er

kein Unbekannter: Viele Jahre war er bei ARTE GEIE in Straßburg tätig, zuletzt

als stellvertretender CTO (Technischer Direktor). Dort leitete er zentrale

Innovationsprojekte, baute interdisziplinäre Teams auf und trieb die digitale

Transformation des Senders voran.





Kai Gniffke, SWR-Intendant und Vorsitzender der Gesellschafterversammlung von

ARTE Deutschland: "Benjamin Fischer vereint exzellente Digitalkompetenz,

strategische Weitsicht und innovatives Denken. Er hat unter anderem

entscheidenden Anteil daran, dass die ARD Mediathek heute das erfolgreichste

Streamingangebot aus Deutschland ist. Dabei hat er bewiesen, dass er ein

geschickter Vermittler und eine erstklassige Führungspersönlichkeit ist. Damit

ist Benjamin Fischer genau der Richtige für die Herausforderungen, denen sich

ARTE Deutschland heute und in Zukunft stellen muss."



Markus Nievelstein tritt nach neun Jahren an der Spitze von ARTE Deutschland in

den Ruhestand. Er blickt zurück auf eine lange Karriere im

öffentlich-rechtlichen Rundfunk - mit über 20 Jahren beim WDR, zuletzt als

Programmgruppenleiter "Aktuelles", sowie vier Jahren als Hauptabteilungsleiter

Wissen bei ARTE GEIE in Straßburg. ARTE Deutschland dankt ihm für sein

langjähriges und erfolgreiches Engagement für den Sender.



