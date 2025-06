Airbus und MTU bündeln Kräfte für Wasserstoff-Antrieb

LE BOURGET (dpa-AFX) - Trotz der Absage an ein bald fliegendes Wasserstoff-Flugzeug treiben Airbus und MTU die Entwicklung der entsprechenden Antriebstechnik voran. Auf der weltgrößten Luftfahrtmesse in Le Bourget bei Paris unterzeichneten Vertreter der beiden Dax-Konzerne am Mittwoch eine Absichtserklärung, eine Brennstoffzelle für Passagierflugzeuge zu entwickeln.

Airbus-Chef Guillaume Faury hatte sich Anfang des Jahres von seinem Plan verabschiedet, bis 2035 ein Wasserstoff-Flugzeug mit etwa 100 Sitzplätzen zu entwickeln. Das Vorhaben dürfte einige Jahre länger dauern, sagte er bei der Bilanzvorlage im Februar.