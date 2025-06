Ölpreise schwanken - Spekulationen über US-Militärschlag gegen den Iran Am Ölmarkt hat es am Mittwoch wegen Spekulationen über einen möglichen Militärschlag der USA gegen den Iran deutliche Preisschwankungen geben. Nachdem die Notierungen im frühen Handel gesunken waren, drehten sie zeitweise deutlich in die Gewinnzone …