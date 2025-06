STEICO SE (von Montega AG): Kaufen

rabajatis schrieb 26.02.25, 08:54

Ein völlig unpassender und geschmackloser Beitrag. Wohnraum ist kein Handelsprodukt wie Bananen. Wohnraum ist eine gesellschaftliche Frage. Wohnraum darf nicht so teuer sein, das man ihn sich vom Arbeitseinkommen nicht mehr leisten kann. Bzw. nur mit staatlicher Unterstützung leisten kann - der Staat hat andere Aufgaben und für soetwas kein Geld.



Und dieser Punkt ist in einigen Großstädten leider erreicht. In Großstädten wo es Arbeit, Bildung, benötigte Infrastruktur wie z.B. Dialyse gibt. Wo man deshalb eben nicht dorthin ziehen kann wo die Preise mangels dieser Faktoren niedrig sind und Wohnraum leer steht.



Das wäre wiederum Aufgabe des Staates das zu ändern. Sprich er müsste Menschen bei denen er das kann, in solchen Regionen ansiedeln. Wie man es mit der Ansiedlung von Bundesbehörden z.B. in strukturschwachen Gegenden Ostdeutschland macht. Asylunterkünfte müssten auch ganz gezielt nur noch in strukturschwachen Gegenden positioniert werden und nicht mehr auch in Großstädten. Gerade in den östlichen Bundesländern wo die Verrentungswelle früher und viel stärker kommt und besonders viele neue Arbeitskräfte benötigt werden. Das würde Druck auf die Mieten in Ballungsräumen nehmen.



Trotzdem ist eine verschärfte Mietpreisbremse dort notwendig, solange dort der Markt im Ungleichgewicht ist.