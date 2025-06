OA Group und CKP bilden strategische Allianz zur Stärkung von KMU in ganz Südostasien

Singapur (ots/PRNewswire) - OA Group of Companies (Singapur) und Chia, Ka &

Partners PLT (Malaysia) sind eine strategische Allianz eingegangen, um das

Wachstum von KMU in ganz Südostasien durch digitale Transformation,

Technologieeinsatz und vertrauenswürdige regionale Beratung zu beschleunigen.



Die Allianz bringt zwei preisgekrönte Unternehmen zusammen, die für ihre

Innovationskraft und Kundenorientierung in den Bereichen Wirtschaftsprüfung und

Beratung bekannt sind. Mit der gemeinsamen Vision, das Wachstum von KMU über die

nationalen Grenzen hinaus zu ermöglichen, hilft die OA-CKP-Partnerschaft

Unternehmern, ihren Umsatzschwerpunkt auf wachstumsstarke Märkte zu verlagern

und gleichzeitig die betriebliche Effizienz durch die Nutzung regionaler Stärken

und Fähigkeiten zu verbessern.





Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte ASML Holding N.V. ASML Holding +0,57 % Aktie 12 Aufrufe heute grobschnitt 29.05.25, 10:23

"In der dynamischen und sich schnell entwickelnden Wirtschaft von heute sindviele KMU bestrebt, über ihre Heimatmärkte hinaus zu wachsen. Es kann jedocheine Herausforderung sein, sich im regulatorischen Rahmen zurechtzufinden,digitale Lösungen grenzüberschreitend zu integrieren und die richtigeBeratungsunterstützung zu finden", sagte Alan Chang , Geschäftsführer der OAGroup. "Diese Allianz schafft eine vertrauenswürdige Brücke zwischen Singapurund Malaysia, die Unternehmern praktische Unterstützung bei der Expansion inneue Märkte bietet, ohne das übliche Rätselraten, Verzögerungen oder Problememit der Einhaltung von Vorschriften."Die Partnerschaft baut auf der starken Beziehung beider Unternehmen zu Xero auf,einem weltweit führenden Anbieter von Cloud-Buchhaltung. Durch die Kombinationvon regionalem Fachwissen mit intelligenten digitalen Tools helfen die OA Groupund CKP Unternehmern, schnellere Entscheidungen zu treffen, Kosten effektiv zuverwalten und häufige Fallstricke bei der grenzüberschreitenden Expansion zuvermeiden. Das Ergebnis: mehr Klarheit, bessere Kontrolle und das Vertrauen,nachhaltig zu skalieren."Im Laufe der Jahre haben wir Kunden auf ihrem Weg zur Digitalisierungunterstützt", sagt Jeremy Chia , Geschäftsführer von CKP. "Durch dieseZusammenarbeit können wir diese Unterstützung über die Einhaltung vonVorschriften und die Buchführung hinaus auf die regionale Strategie und dieUmsetzung des Wachstums ausweiten.Diese Zusammenarbeit wird durch das neu erschienene Buch Why Breakeven,gestärkt, das Alan und Jeremy gemeinsam verfasst haben. Es stellt dastraditionelle gewinnorientierte Denken in Frage und ermutigt die Unternehmer,praktische, datengestützte Strategien für den langfristigen Erfolg anzuwenden.Die Publikation und die Veranstaltung wurden von Branchenführern gelobt:- Ang Yuit, Präsident von ASME, kommentierte: "Veranstaltungen wie dieseerinnern uns daran, dass KMU nicht in Isolation wachsen, sondern wenn Wissengeteilt wird, Partnerschaften geschmiedet werden und Unterstützung zugänglichgemacht wird."- Koren Wines, Geschäftsführerin von Xero Asien, nennt es "ein kühnes Überdenkenveralteter finanzieller Denkweisen."- Fann Kor, Geschäftsführerin von ISCA, bezeichnet es als "einen zeitgemäßenAufruf zum Handeln für Unternehmen, die sich mit der Zukunft von KI,Nachhaltigkeit und Innovation befassen."Mit Niederlassungen in Singapur, Malaysia, Hongkong und China ergänzen dieregionale Reichweite und die strategischen Einblicke der OA Group das digitaleFachwissen von CKP und die tiefgreifenden Kenntnisse der Branche in Malaysia.Diese Partnerschaft ist ein entscheidender Schritt beim Aufbau einesintegrierten, grenzüberschreitenden Ökosystems, das KMU dabei helfen soll, dieKomplexität zu bewältigen, neue Marktchancen zu ergreifen und die Skalierung zubewältigen.Unternehmen zur OA Group of CompaniesDie OA Group ist ein professionelles Dienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz inSingapur, das integrierte Prüfungs-, Compliance- und Beratungslösungen anbietet.Das Unternehmen unterstützt KMU in ganz Asien mit technologiegestütztenDienstleistungen, die ein sicheres, grenzüberschreitendes Wachstum ermöglichen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2711842/1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2711843/2.jpgView original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/oa-group-und-ckp-bilden-strategische-allianz-zur-starkung-von-kmu-in-ganz-sudostasien-302485213.htmlPressekontakt:axton.yong@oa-goc.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/180059/6058383OTS: OA Group