Lars Fjeldsoe-Nielsen tritt Owl Ventures als Komplementär bei, um globale Bildungsinvestitionen zu beschleunigen

SAN FRANCISCO und LONDON, 18. Juni 2025 /PRNewswire/ -- Owl Ventures, die weltweit größte Risikokapitalgesellschaft mit Schwerpunkt auf Bildungstechnologie und einem verwalteten Vermögen von über 2 Milliarden US-Dollar, gab heute bekannt, dass der erfahrene Technologieexperte und Investor Lars Fjeldsoe-Nielsen dem Unternehmen als Komplementär beigetreten ist. Er wird die strategische Expansion von Owl in Europa, Afrika, dem Nahen Osten und anderen aufstrebenden Märkten leiten und sich dabei auf wirkungsvolle, KI-gesteuerte Innovationen im Bildungsbereich konzentrieren.

Fjeldsoe-Nielsen verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung im Aufbau und in der Unterstützung führender Technologieunternehmen, sowohl als Betreiber als auch als Investor. Er hatte wichtige operative Funktionen bei Uber und Dropbox inne, wo er die frühe internationale Expansion dieser Unternehmen begleitete und sie zu weltweit anerkannten Plattformen ausbaute. Er wechselte zum Risikokapital und wurde Komplementär bei Balderton Capital, einem der führenden europäischen Fonds, bevor er 2xN, ein auf Quantencomputer spezialisiertes Unternehmen, mitbegründete. Als Investor hat er kategoriedefinierende Unternehmen in den Bereichen Bildung, Mobilität, Quantum und KI unterstützt, darunter auch strategische Co-Investitionen mit Owl Ventures.

„Wir freuen uns, dass Lars unser Team bei Owl Ventures verstärken wird. Wir kennen und schätzen Lars seit vielen Jahren und hatten die Gelegenheit, als Co-Investoren eng zusammenzuarbeiten", sagte Tom Costin, Komplementär bei Owl Ventures. „Lars bringt eine seltene Kombination von operativer Tiefe auf den höchsten Ebenen der Technologie und bewährtem Investitionsscharfsinn in verschiedenen Sektoren mit. Sein Unternehmergeist, seine Leidenschaft für Bildung, sein umfangreiches globales Netzwerk und seine Perspektive sind eng mit der Mission von Owl verbunden, und wir freuen uns, dass Lars eine zentrale Rolle in unserer nächsten Wachstumsphase spielen wird."

Fjeldsoe-Nielsens Bestreben, sich auf künstliche Intelligenz im Bildungswesen zu konzentrieren, wurzelt in seinem lebenslangen Interesse daran, wie Geografie und Umstände den Zugang zu Chancen beeinflussen. Da er in Afrika aufgewachsen ist, hat er diese Dynamik schon früh mitbekommen und seine Karriere auf Technologien aufgebaut, die systembedingte Hindernisse beseitigen. Er hat Abschlüsse von der University of Oxford und der London Business School, wo er auch als Gouverneur und Vorsitzender des Stiftungsausschusses tätig war. Dieses anhaltende Engagement für Bildungseinrichtungen in Verbindung mit seiner funktionsübergreifenden Erfahrung in den Bereichen Betrieb, Aufbau und Investitionen gibt ihm eine besondere Perspektive darauf, wie neue Technologien dazu beitragen können, hochwertige Bildungsergebnisse in größerem Umfang zu erzielen.