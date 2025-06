Aktien Frankfurt Schluss Schwächer - Nahost-Krieg und US-Zinsentscheid im Blick Die angespannte Situation in Nahost und die anstehende US-Leitzinsentscheidung haben am deutschen Aktienmarkt am Mittwoch zu Vorsicht und Zurückhaltung geführt. Nach einem schwachen Handelsschluss am Vortag ging es am Mittwoch noch etwas weiter …