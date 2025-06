US-Börsen im Aufwind: DAX schwächelt, TecDAX unter Druck

Entwicklung der Indizes

DAX Topwerte

DAX Flopwerte

MDAX Topwerte

MDAX Flopwerte

SDAX Topwerte

SDAX Flopwerte

TecDAX Topwerte

TecDAX Flopwerte

Dow Jones Topwerte

Dow Jones Flopwerte

S&P 500 Topwerte

S&P 500 Flopwerte

Am heutigen Handelstag zeigen die wichtigsten Aktienindizes eine gemischte Entwicklung. Der deutsche Leitindex DAX notiert aktuell bei 23.348,20 Punkten und verzeichnet ein leichtes Plus von 0,13%. Der MDAX, der die mittelgroßen Unternehmen abbildet, zeigt eine stärkere positive Tendenz und steht bei 29.703,81 Punkten, was einem Anstieg von 0,53% entspricht. Auch der SDAX, der kleinere Unternehmen umfasst, liegt mit 16.677,81 Punkten im Plus, allerdings nur um 0,12%. Im Technologiesektor zeigt sich ein anderes Bild: Der TecDAX, der die Technologiewerte in Deutschland abbildet, verzeichnet einen Rückgang von 0,44% und steht bei 3.766,17 Punkten. Dies deutet auf eine schwächere Performance der Technologiewerte im Vergleich zu den anderen deutschen Indizes hin. Auf der anderen Seite des Atlantiks zeigen die US-amerikanischen Indizes eine positive Entwicklung. Der Dow Jones Industrial Average steht bei 42.389,20 Punkten und legt um 0,46% zu. Der S&P 500, der die 500 größten börsennotierten Unternehmen der USA umfasst, notiert bei 6.008,02 Punkten und verzeichnet ein Plus von 0,43%.Insgesamt zeigt sich an den internationalen Märkten ein überwiegend positiver Trend, wobei insbesondere die US-amerikanischen Indizes eine stärkere Aufwärtsbewegung verzeichnen. Die Technologiewerte in Deutschland hingegen stehen unter Druck, was sich im Minus des TecDAX widerspiegelt.Die DAX-Topwerte zeigen eine positive Entwicklung, angeführt von MTU Aero Engines mit einem Anstieg von 2.93%. Die Commerzbank folgt dicht dahinter mit 2.92%, während Vonovia mit 2.15% ebenfalls im Plus liegt.Im Gegensatz dazu verzeichnen die DAX-Flopwerte deutliche Verluste. Infineon Technologies führt die Negativliste mit einem Rückgang von -2.56%, gefolgt von Brenntag mit -2.35% und Daimler Truck Holding, das um -2.18% gefallen ist.Im MDAX stechen die Topwerte hervor, angeführt von Gerresheimer mit einem beeindruckenden Plus von 6.97%. LEG Immobilien und Deutsche Wohnen zeigen ebenfalls positive Entwicklungen mit 2.75% und 2.36%.Die MDAX-Flopwerte hingegen zeigen signifikante Rückgänge, wobei TeamViewer mit -3.87% den größten Verlust verzeichnet. HELLA folgt mit -3.13% und Nordex mit -2.99%.Im SDAX sind die Topwerte moderat, mit Elmos Semiconductor, das um 1.84% gestiegen ist. Salzgitter und Kontron zeigen ebenfalls positive Entwicklungen mit 1.44% und 1.35%.Die Flopwerte im SDAX sind jedoch deutlich schwächer, angeführt von Deutsche Pfandbriefbank mit einem Rückgang von -5.28%. MBB und thyssenkrupp nucera folgen mit -4.98% und -2.85%.Im TecDAX sind die Topwerte identisch mit denen im SDAX, wobei Elmos Semiconductor erneut mit 1.84% an der Spitze steht, gefolgt von Kontron mit 1.35% und 1&1 mit 1.09%.Die TecDAX-Flopwerte umfassen Infineon Technologies mit -2.56%, Nordex mit -2.99% und TeamViewer, das mit -3.87% ebenfalls zu den Verlierern zählt.Im Dow Jones zeigen die Topwerte eine positive Entwicklung, angeführt von JPMorgan Chase mit 2.19%. Merck & Co folgt mit 2.03%, während American Express um 1.75% zulegt.Die Flopwerte im Dow Jones sind weniger dramatisch, mit Salesforce, das um -0.63% gefallen ist, gefolgt von Walt Disney mit -0.72% und Visa (A) mit -1.94%.Die Topwerte im S&P 500 werden von Coinbase angeführt, das um 5.77% gestiegen ist. Enphase Energy und TKO GROUP HOLDINGS Registered (A) folgen mit 4.93% und 4.91%.Die Flopwerte im S&P 500 zeigen ebenfalls Rückgänge, angeführt von CF Industries Holdings mit -2.24%. Best Buy und Domino's Pizza verzeichnen Rückgänge von -2.13% und -2.11%.