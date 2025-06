Aktien Wien Schluss Kursverluste Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Mittwoch mit etwas schwächerer Tendenz aus dem Handel verabschiedet. Der ATX sank um 0,39 Prozent auf 4.356,26 Punkte. Der Leitindex verbuchte damit bereits seinen 7. Verlusttag in acht Sitzungen. Auch an den …